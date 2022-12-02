Дешевле, чем Starlink: что такое оптоволоконный интернет и как его подключить

Ситуация с плановыми и аварийными отключениями заставляет нас искать Wi-Fi в общественных местах или где-то еще. Чтобы облегчить процесс работы и обучения, можно провести оптоволоконный интернет домой. Что такое оптоволоконный интернет и как его подключить — читай в нашем материале.

Оптоволоконный интернет: что это, как работает и как подключить

Оптоволоконный интернет — широкополосное соединение, которое является самым быстрым в передаче данных в сети. Его подключают через оптические линии связи. Такой интернет можно провести в многоквартирном или частном доме.

Оптоволоконный интернет работает по технологии передачи информации в виде света, а не электричества, поэтому стандартная скорость передачи данных — 1000 Мбит/с.

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Если ты хочешь подключить оптоволоконный интернет, нужно выбирать провайдеров, которые работают с технологиями подключения FTTB, FTTH, PON, GPON.

Этот вид соединения отличается скоростью и стабильностью работы. Сам кабель защищен от погодных условий и стороннего вмешательства.

Оптоволоконный интернет может работать без света, если у него есть функция бесперебойника (UPS). Бесперебойник подключают к роутеру.

Как подключить оптоволоконный интернет

Подключить оптоволоконный интернет можно быстро, если в твоем районе есть провайдер, который может установить его и имеет достаточное количество абонентов своих услуг. Ведь протягивать кабель для одного дома очень дорого.

Так что если твои соседи в других домах пользуются с тобой одним провайдером, можно позвонить на горячую линию и узнать о возможности установки оптоволокна.

Если ты живешь в многоквартирном доме, нужно определить, каким провайдером пользуется большинство жильцов, и заказать установку оптоволоконного интернета.

Провайдер установит коммутатор в одном из подъездов, и к нему подключат абонентов кабелем UTP.

На данный момент известно о таком перечне провайдеров, устанавливающих оптоволоконный интернет:

Киевстар

Фринет

Lanet

Домонет

Тенет

Укртелеком

Vega

Датагрупп

Triolan

Фрегат

Если твоего провайдера в списке нет, нужно позвонить на горячую линию и узнать о возможности установки оптоволокна.

Цена на подключение оптоволоконного интернета стартует от 500 до 2500 грн. Однако есть случаи, когда провайдер покрывает часть расходов.

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