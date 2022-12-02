Дешевле, чем Starlink: что такое оптоволоконный интернет и как его подключить

Анастасия Грубрина, редактор сайта 02 декабря 2022, 19:00
Оптоволоконный Интернет: что это, как работает и как подключить
Фото: Unsplash

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