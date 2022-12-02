Дешевше, ніж Starlink: що таке оптоволоконний інтернет і як його підключити

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 02 Грудня 2022, 19:00
Оптоволоконний Інтернет: що це, як працює та як підключити
Фото: Unsplash

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Дешевше, ніж Starlink: що таке оптоволоконний інтернет і як його підключити
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