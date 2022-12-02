Дешевше, ніж Starlink: що таке оптоволоконний інтернет і як його підключити

Ситуація з плановими та аварійними відключеннями змушує нас шукати Wi-Fi в громадських місцях або деінде. Щоб полегшити собі процес роботи та навчання, можна провести оптоволоконний інтернет додому. Що таке оптоволоконний інтернет та як його підключити — читай у нашому матеріалі.

Оптоволоконний інтернет: що це, як працює та як підключити

Оптоволоконний інтернет — це широкосмугове з’єднання, що є найшвидшим у передачі даних у мережі. Його підключають через оптичні лінії зв’язку. Такий інтернет можна провести в багатоквартирний або приватний будинок.

Оптоволоконний інтернет працює за технологією передачі інформації у вигляді світла, а не електрики, тому стандартна швидкість передачі даних — 1000 Мбіт/с.

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Якщо ти хочеш підключити оптоволоконний інтернет, потрібно вибирати провайдерів, які працюють з технологіями підключення FTTB, FTTH, PON, GPON.

Цей вид з’єднання вирізняється швидкістю та стабільністю роботи. Сам кабель захищений від погодних умов та стороннього втручання.

Оптоволоконний інтернет може працювати без світла, якщо в нього є функція безперебійника (UPS). Безперебійник підключають до роутера.

Як підключити оптоволоконний інтернет

Підключити оптоволоконний інтернет можна швидко, якщо у твоєму районі є провайдер, який може його встановити і має достатню кількість абонентів своїх послуг. Адже протягувати кабель для одного будинку дуже дорого.

Тож якщо твої сусіди в інших будинках користуються з тобою одним провайдером, можна подзвонити на його гарячу лінію і дізнатися про можливість встановлення оптоволокна.

Якщо ти живеш у багатоквартирному будинку, потрібно визначити, яким провайдером користується переважна кількість мешканців, і замовити встановлення оптоволоконного інтернету.

Провайдер встановить комутатор в одному з під’їздів і до нього підключать абонентів кабелем UTP.

Наразі відомо про такий перелік провайдерів, які встановлюють оптоволоконний інтернет:

Київстар

Фрінет

Lanet

Домонет

Тенет

Укртелеком

Vega

Датагруп

Triolan

Фрегат

Якщо твого провайдера серед списку немає, потрібно подзвонити на гарячу лінію і дізнатися про можливість встановлення оптоволокна.

Ціна на підключення оптоволоконного інтернету стартує від 500 до 2500 грн. Проте є випадки, коли провайдер покриває частину витрат.

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