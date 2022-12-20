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І навіть під час блекауту: як облаштувати робочий простір з інтернетом та зв’язком

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 20 Грудня 2022, 14:00
Як облаштувати робоче місце під час блекауту — корисні поради
Фото: Pexels

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