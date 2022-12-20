І навіть під час блекауту: як облаштувати робочий простір з інтернетом та зв’язком

Після останніх ракетних атак Росії на критичну інфраструктуру України спостерігаються проблеми з електропостачанням у багатьох споживачів. Але робота і навчання потребують уваги, часу й інтернету. Як облаштувати робоче місце під час блекауту, читай у нашому матеріалі.

Як облаштувати робоче місце під час блекауту

Щоб організувати своє робоче місце і бути автономним(-ою) навіть під час блекауту, потрібно зробити кілька нескладних кроків. Про них розповіло видання Meta.

Ти можеш придбати зарядну станцію. Вона невелика, але покриває всі побутові потреби. Такі станції зазвичай не мають розетки, тому перевір роз’єми перед покупкою.

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Якщо потрібну тобі техніку не можна зарядити станцією, спробуй зробити це інвертором. Це такий перетворювач шуму, яким здатний підживлювати девайси.

У твоєму домі світло вимикають усього на кілька годин? Тоді ти можеш використовувати джерело безперебійного живлення. Воно заряджатиме потрібні пристрої за допомогою акумуляторів, які має.

Якщо все ж потрібен генератор, можна пошукати бюджетний варіант або орендувати будинок, де він є. Це значно дорожче, але й тут можна заощадити. Наприклад, облаштувати собі робоче місце в гаражі, де стоятиме генератор.

Як забезпечити доступ у мережу під час блекауту

Доступ до інтернету можна забезпечити трьома шляхами:

Стаціонарний інтернет. Мобільний. Супутниковий.

Найчастіше разом з електрикою зникає й інтернет, адже потужностей операторів рідко вистачає більше ніж на чотири години. Якщо інтернет у тебе проведено за допомогою оптоволокна, тоді потрібно заживити роутер, і ти на зв’язку.

Заживити роутер можна за допомогою безперебійника чи повербанком. Якщо ж інтернет підключений у тебе через інший вид кабелю, варто обговорити з провайдером, як можна отримувати доступ у мережу навіть без електрики.

Мобільний інтернет можна роздавати з телефона або модема, який працює на SIM-карті. Але в такому разі потрібен стабільний зв’язок. Цей варіант найдешевший, але й має найбільше мінусів.

Варіант використання супутникового інтернету є найдорожчим і найкращим водночас. Замовити обладнання Starlink з доставкою обійдеться мінімум у $600, а щомісячна плата становить $75.

Супутниковий інтернет також має свої мінуси: його необхідно встановлювати на відкритій місцевості. Не можна робити це на балконі або підвіконні. Кабель, який іде в комплекті, довжиною лише 22 м. Тож розраховуй на це, якщо замовлятимеш.

Якщо всі варіанти для тебе задорогі, залишається коворкінг. Це робота в спеціально створених офісах з інтернетом. Ти можеш винайняти місце на місяць або купувати відвідування щоразу. До речі, ми розповідали про коворкінги Києва.

Раніше ми розповідали, що таке оптоволоконний інтернет і як його підключити.

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