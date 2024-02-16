Сертификат об уровне владения государственным языком — как и где его получить в 2024 году

С 2019 года действует закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Поэтому украинский является обязательным в органах власти, публичной сфере и т.д. Как и где получить сертификат об уровне владения государственным языком в 2024 году? Читай больше в нашем материале.
Для того чтобы получить государственный сертификат о знании украинского языка, нужно сдать экзамен. Этот сертификат является официальным документом. Он нужен для получения гражданства Украины, для государственных служащих.
По ст. 9 закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, владеть украинским и применять при исполнении служебных обязанностей должны:
Сдача экзамена на уровень владения государственным языком бесплатна. Сделать это можно в любом уполномоченном учреждении независимо от места жительства. Подать заявление на сдачу экзамена нужно на сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка.
Экзамен проводится в электронной форме и содержит письменную и устную части. Во время экзамена будут следующие задачи: тесты, письменная работа с аудио, устная задача — общение с чат-ботом. Результаты экзамена можно получить не позднее 15 календарных дней с даты сдачи экзамена.
С перечнем локаций, в которых проводится тестирование, следует ознакомиться на сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка.
Для получения сертификата необходимо набрать не менее 70% правильных ответов. Проходить такое тестирование можно раз в 4 месяца. Срок действия сертификата об уровне владения государственным языком — неограниченный.
Раньше мы рассказывали, можно ли отказаться от гражданства Украины.
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