Сертифікат про рівень володіння державною мовою — як і де його отримати у 2024

З 2019 року діє закон Про забезпечення функціонування української мови як державної. Тому українська є обов’язковою в органах влади, публічній сфері тощо. Як і де отримати сертифікат про рівень володіння державною мовою у 2024 році? Читай більше в нашому матеріалі.
Для того, щоб отримати державний сертифікат про знання української мови, потрібно скласти іспит. Такий сертифікат є офіційним документом. Він потрібен для набуття громадянства України, для державних службовців.
За ст. 9 закону Про забезпечення функціонування української мови як державної, володіти українською та застосовувати під час виконання службових обов’язків мають:
Складання іспиту на рівень володіння державною мовою є безкоштовним. Зробити це можна у будь-якій уповноваженій установі, незалежно від місця проживання.
Подати заяву на складання іспиту потрібно на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови.
Іспит проводиться в електронній формі, і містить письмову та усну частини. Під час іспиту будуть такі завдання: тести, письмова робота з аудіо, усне завдання — спілкування з чат-ботом. Результати іспиту можна отримати не пізніше ніж за 15 календарних днів від дати складення іспиту.
З переліком локацій, в яких проводиться тестування, варто ознайомитися на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови.
Щоб отримати сертифікат, потрібно набрати щонайменше 70% правильних відповідей. Проходити таке тестування можна раз на 4 місяці. Термін дії сертифіката про рівень володіння державною мовою — необмежений.
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