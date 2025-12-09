Выходной по средам и 54 дня отпуска: ряд компаний меняет условия труда — влияет ли это на результат

В августе медиаагентство OMD Optimum Media, партнер McDonald’s и Нової пошти, утвердило “дни перезарядки”. Это значит, что компания не работала по средам. Всем понравился такой подход, и теперь сотрудники будут иметь по три выходных в неделю в менее загруженные периоды года.

СЕО компании Оксана Беляева рассказала Forbes, что побудило ее принять такое решение и как это повлияло на работоспособность и мотивацию команды. А рекрутеры и психологи объяснили, в каких условиях положительно срабатывает подобная практика.

Как компания перешла на 4-дневную рабочую неделю

Оксана возглавила компанию в 2023 году и столкнулась с рядом проблем: потенциальная потеря клиентов и работников, потеря доходов и т.д. Впрочем, уже за два года ей удалось повысить выручку до более чем 1 млрд гривен. В чем секрет?

“Заставила команду больше отдыхать”, — говорит директор. У работников 54 дня отпуска вместо стандартных 24. А еще компания утвердила сокращенные пятницы и обязательную неделю отдыха в конце года. Это вдобавок к Recharge Day — выходному по средам.

Организационный психолог Илья Бачурин отмечает, что это один из самых простых инструментов профилактики выгорания, позволяющий поставить работу на паузу и посвятить внимание здоровью, семье и себе.

В основе — идея четырехдневной рабочей недели, которую уже активно тестируют в мире. Результаты британского исследования 2022 года, в котором приняла участие 61 компания, показало, что сокращение рабочего времени на 20% с сохранением зарплаты никак не влияет на производительность команды.

71% участников эксперимента рассказали о более низком уровне выгорания, а количество больничных уменьшилось на 65%.

Практика Mental Health Day

Еще в прошлом году в OMD ввели Mental Health Day — один дополнительный выходной в месяц в любой день. Оксана Беляева надеялась, что это поможет коллегам восстановиться после обстрелов. Впрочем, такие выходные чаще всего просто “сгорали”, так что она начала объявлять выходной после российских ударов.

Однако в мае и июне 2025 года их стало больше, ведь оккупанты обстреливали Киев в среднем дважды в неделю. Поэтому решили выбрать определенный выходной, в результате чего теперь отдыхают в среду.

Ряд других компаний тоже предлагает дни обновления. Но очень часто люди не могут отдыхать без официального разрешения, говорит HR эксперт Наталья Лукаш.

Этому мешают синдром самозванца, страх осуждения или пропуска важных встреч, добавляет Анна Адом, бывшая HR-руководитель DVL. Но если отдыхают все, то сомнения сразу исчезают.

Recharge Day в будние дни имеет свои преимущества, например возможность попасть в госучреждения или к врачу, которые не работают в выходные. По мнению психолога Ильи Бачурина, лучше всего вводить Recharge Day в периоды естественной убыли нагрузки.

В месяце активной работы работники OMD без выходного по средам, но за ними сохранят право взять Menta Health Day. Во все остальные месяцы отказываться от этой практики не планируют.

Не все предприятия могут позволить такие изменения. Это оптимальный вариант для креативных индустрий, IT, маркетинга, но для медицины и логистики малореалистичный сценарий, поскольку требует существенной перестройки изменений, утверждают в World Economic Forum.

Беляева предупредила клиентов об изменениях в работе компании. И хотя работники волновались из-за их возможной негативной реакции, все прошло хорошо. За месяц по средам было всего два обращения, а отрицательных отзывов не было совсем.

Какие риски Recharge Day

Эксперты предупреждают, что некоторые команды могут прибегать к фейковой заботе — начать четырехдневную рабочую неделю, но заставлять работников выполнять ту же нагрузку в сжатый график.

Во избежание этого предприятия привлекали автоматизацию процессов, а также сокращали лишние задачи и встречи. Кроме этого, важно менять и корпоративную культуру. Рабочие сообщения после 22:00 и дедлайн в четверг сразу после day off — признаки предприятия, где подобные практики не сработают.

Оксана Беляева уделяет большое внимание теме отдыха среди работников. Каждый месяц вместе с тренером они слушают лекции о восстановлении. За время изменений производительность команды не снизилась, потому что выросло качество тайм-менеджмента.

Другие признаки, свидетельствующие об успехе дополнительного выходного, это повышение и индексация зарплат, уменьшение больничных и падение текучести кадров. Впрочем, подводить итоги лучше через год после начала.

Многие страны уже переходят на четырехдневную рабочую неделю. Мы рассказывали о других преимуществах такого графика.

