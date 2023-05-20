На грани увольнения? Как распознать профессиональное выгорание и успеть все исправить

Даже от любимого дела можно получить профессиональное выгорание. Такое может случиться с кем угодно, и в перспективе привести даже к увольнению.
Если ты превращаешься в Гарффилда — ненавидишь понедельники, потому что это начало рабочей недели и с нетерпением ждешь выходных. Если каждый день заставляешь себя идти на работу, а задачи приносят эмоциональный дискомфорт.
Если чувствуешь себя на краю эмоциональной пропасти и вот-вот туда упадешь, вероятно, ты на грани профессионального выгорания.
Выбираться из этой пропасти гораздо сложнее, чем сделать шаг назад и не упасть. На платформе психологической поддержки рассказали, какие признаки свидетельствуют о профессиональном выгорании и как помочь себе предупредить его.
Многие любят валяться в постели до последнего. Не очень любят понедельники, потому после сладкого отдыха бывает трудно включиться в ритм работы. Но все это еще не значит, что ты на грани профессионального выгорания.
Признаки такого состояния серьезнее, чем нелюбовь к понедельникам. Свидетельствовать о профессиональном выгорании могут следующие сигналы:
Как долго можно продержаться на рабочем месте, когда чувствуешь все эти признаки, вопрос скорее риторический. Но, в конце концов, если ничего с этим не делать, это приведет к увольнению.
Чтобы не допустить серьезных последствий профессионального выгорания, следует быть внимательным к себе и своему эмоциональному состоянию. Чем раньше ты обнаружишь признаки, тем быстрее сможешь помочь себе.
Вот несколько способов, которые помогут побороть профессиональное выгорание:
Помочь в этом могут разные техники и упражнения. Например, выписывание негатива на бумаге или смывание плохих эмоций с рук под струей воды.
Отсутствие таких границ приводит к ощущению, что работа поглощает все твое время и не остается пространства для чего-либо другого.
Важно изменить это и замечать даже малейший прогресс или успех, это придаст уверенность и обеспечит ощущение постоянного прогресса.
Порой профессиональное выгорание может перерасти в полноценную депрессию. Это серьезное состояние, которое нужно лечить вместе со специалистом, и многие просто не подмечают его у себя.
Тогда на помощь могут прийти внимательные друзья и коллеги. Читай, как заметить в поведении коллеги депрессию.
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