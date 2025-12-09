Вихідний по середах та 54 дні відпустки: низка компаній змінює умови праці — чи впливає це на результат

У серпні медіаагенція OMD Optimum Media, партнер McDonald’s і Нової пошти, започаткувала “дні перезарядки”. Це означає, що компанія не працювала по середах. Всім сподобався такий підхід, тож тепер співробітники матимуть по три вихідні на тиждень у менш завантажені періоди року.

СЕО компанії Оксана Бєляєва розповіла Forbes, що спонукало її ухвалити таке рішення і як це вплинуло на працездатність та мотивацію команди. А рекрутери та психологи пояснили, за яких умов позитивно спрацьовує подібна практика.

Як компанія перейшла на 4-денний робочий тиждень

Оксана очолила компанію у 2023 році й зіштовхнулась з низкою проблем: потенційна втрата клієнтів та працівників, втрата доходів тощо. Втім, вже за два роки їй вдалося підвищити виторг до понад 1 млрд гривень. У чому секрет?

“Змусила команду більше відпочивати”, — каже директорка. Працівники мають 54 дні відпустки замість стандартних 24. А ще компанія затвердила скорочені п’ятниці й обов’язковий тиждень відпочинку наприкінці року. Це на додачу до Recharge Day — вихідного по середах.

Організаційний психолог Ілля Бачурін зауважує, що це один із найпростіших інструментів профілактики вигорання, який дозволяє поставити роботу на паузу та присвятити увагу здоров’ю, сім’ї та собі. В основі — ідея чотириденного робочого тижня, який вже активно тестують у світі. Результати британського дослідження 2022 року, в якому взяла участь 61 компанія, показало, що скорочення робочого часу на 20% зі збереженням зарплати ніяк не впливають на продуктивність команди. 71% учасників експерименту розповіли про нижчий рівень вигорання, а кількість лікарняних зменшилася на 65%. Читати на тему На межі звільнення? Як розпізнати професійне вигорання та встигнути все виправити Професійне вигорання: що це таке, як помітити у себе та запобігти такому стану. Практика Mental Health Day Ще торік в OMD ввели Mental Health Day — один додатковий вихідний на місяць у будь-який день. Оксана Бєляєва сподівалася, що це допоможе колегам відновитися після обстрілів. Втім, такі вихідні найчастіше просто “згорали”, отож, вона почала оголошувати вихідний після російських ударів. Проте у травні та червні 2025 року їх стало більше, адже окупанти обстрілювали Київ в середньому двічі на тиждень. Тому вирішили обрати визначений вихідний, в результаті чого тепер відпочивають у середу. Низка інших компаній теж пропонує дні відновлення. Але дуже часто люди не можуть відпочивати без офіційного дозволу, каже HR-експертка Наталія Лукаш. На заваді стають синдром самозванця, страх осуду або пропуску важливих зустрічей, додає Анна Адом, колишня HR-керівниця DVL. Але якщо відпочивають всі, то сумніви одразу зникають. Recharge Day у будні дні має свої переваги, наприклад, можливість потрапити в держустанови чи до лікаря, які не працюють у вихідні. На думку психолога Іллі Бачуріна, найкраще вводити Recharge Day у періоди природного спаду навантаження. В місяці активної роботи працівники OMD не матимуть вихідного по середах, але за ними збережуть право взяти Menta Health Day. В усі інші місяці відмовлятися від цієї практики не планують. Не всі підприємства можуть дозволити такі зміни. Це оптимальний варіант для креативних індустрій, IT, маркетингу, але для медицини та логістики малореалістичний сценарій, адже потребує суттєвої перебудови змін, стверджують в World Economic Forum. Бєляєва попередила клієнтів про зміни в роботі компанії. І хоч працівники хвилювались через їхню можливу негативну реакцію, все минуло добре. За місяць по середах було лише два звернення, а негативних відгуків не було зовсім. Які ризики Recharge Day Експерти попереджають, що деякі команди можуть вдаватися до фейкової турботи — започаткувати чотириденний робочий тиждень, але змушувати працівників виконувати те саме навантаження у стиснений графік. Щоб уникнути цього, підприємства залучали автоматизацію процесів, а також скорочували зайві задачі та зустрічі. Окрім цього важливо змінювати й корпоративну культуру. Робочі повідомлення після 22:00 та дедлайни в четвер одразу після day off — ознаки підприємства, де подібні практики не спрацюють. Оксана Бєляєва приділяє значну увагу темі відпочинку серед працівників. Щомісяця разом з тренеркою вони слухають лекції про відновлення. За час змін продуктивність команди не знизилася, бо зросла якість тайм-менеджменту. Інші ознаки, які свідчать про успіх додаткового вихідного, це підвищення та індексація зарплат, зменшення лікарняних та падіння плинності кадрів. Втім, підбивати підсумки краще через рік після початку. Чимало країн вже переходять на чотириденний робочий тиждень. Ми розповідали про інші переваги такого графіка.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!