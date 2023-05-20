На межі звільнення? Як розпізнати професійне вигорання та встигнути все виправити

Навіть від улюбленої справи можна отримати професійне вигорання. Таке може трапитися будь з ким, та в перспективі призвести навіть до звільнення.

Якщо ти перетворюєшся на Гарфілда — ненавидиш понеділки, бо це початок робочого тижня і з нетерпінням чекаєш на вихідні. Якщо щодня змушуєш себе піти на роботу, а завдання приносять емоційний дискомфорт.

Якщо почуваєшся на краю емоційної прірви й ось-ось туди впадеш, ймовірно, ти на межі професійного вигорання.

Вибиратися з цієї прірви значно складніше, ніж зробити крок назад й не впасти. Тож на платформі психологічної підтримки розповіли, які ознаки свідчать про професійне вигорання та як допомогти собі попередити його.

Як зрозуміти, що в тебе професійне вигорання

Багато хто любить валятися в ліжку до останнього. Не дуже любить понеділки, бо після солодкого відпочинку буває важко увімкнутися в ритм роботи. Та усе це ще не означає, що ти на межі професійного вигорання.

Ознаки такого стану серйозніші, за нелюбов до понеділків. Свідчити про професійне вигорання можуть такі сигнали:

втрата ентузіазму;

збільшення кількості помилок та падіння якості роботи;

страх перед нововведеннями;

песимістичні настрої щодо власної діяльності та роботи компанії в цілому;

втрата відчуття сенсу роботи, яку ти виконуєш;

зменшення соціальних контактів на роботі;

дратівливість;

хронічна втома.

Як довго можна протриматися на робочому місці, коли відчуваєш усі ці ознаки, питання радше риторичне. Та врешті решт, якщо нічого з цим не робити, це призведе до звільнення.

Як не допустити професійного вигорання: кроки до стабілізації

Щоб не допустити серйозних наслідків професійного вигорання, слід бути уважним (-ою) до себе та свого емоційного стану. Чим раніше виявиш ознаки, тим швидше зможеш допомогти собі.

Ось кілька способів, які допоможуть побороти професійне вигорання:

Знайти спосіб емоційної розрядки від складних переживань на роботі.

Допомогти в цьому можуть різні техніки та вправи. Наприклад, виписування негативу на папері або змивання поганих емоцій з рук під струменем води.

Активний спосіб життя та спорт. Будь-яка фізична активність вивільняє кортизол та є чудовою профілактикою від роздратованості й хронічної втоми. Тож навіть піша прогулянка допоможе зарядитися енергією на роботу.

Підвищ власну планку. Відчуття прогресу в кар’єрі надзвичайно важливе. Рух вперед по всім відомій драбині успіху допомагає уникати вигорання.

Проведи чітку межу між робочим часом та особистим життям. Важливо мати чітко визначені години, коли ти працюєш, а коли відпочиваєш.

Відсутність цієї межі призводить до відчуття, що робота поглинає увесь твій час і не лишається простору для будь-чого іншого.

Відзначай кожне своє досягнення методом маленьких кроків. Так, ми часто фокусуємося на невдачах, та рідко помічаємо успіхи.

Важливо змінити це й помічати навіть найменший прогрес чи успіх, це додасть впевненості та забезпечить відчуття постійного прогресу.

Часом професійне вигорання може перерости в повноцінну депресію. Це серйозний стан, який треба лікувати разом зі спеціалістом, та багато хто просто не підмічає його у себе. Тоді на допомогу можуть прийти уважні друзі та колеги. Читай, як помітити у поведінці колеги депресію.

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