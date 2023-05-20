На межі звільнення? Як розпізнати професійне вигорання та встигнути все виправити

Навіть від улюбленої справи можна отримати професійне вигорання. Таке може трапитися будь з ким, та в перспективі призвести навіть до звільнення.
Якщо ти перетворюєшся на Гарфілда — ненавидиш понеділки, бо це початок робочого тижня і з нетерпінням чекаєш на вихідні. Якщо щодня змушуєш себе піти на роботу, а завдання приносять емоційний дискомфорт.
Якщо почуваєшся на краю емоційної прірви й ось-ось туди впадеш, ймовірно, ти на межі професійного вигорання.
Вибиратися з цієї прірви значно складніше, ніж зробити крок назад й не впасти. Тож на платформі психологічної підтримки розповіли, які ознаки свідчать про професійне вигорання та як допомогти собі попередити його.
Багато хто любить валятися в ліжку до останнього. Не дуже любить понеділки, бо після солодкого відпочинку буває важко увімкнутися в ритм роботи. Та усе це ще не означає, що ти на межі професійного вигорання.
Ознаки такого стану серйозніші, за нелюбов до понеділків. Свідчити про професійне вигорання можуть такі сигнали:
Як довго можна протриматися на робочому місці, коли відчуваєш усі ці ознаки, питання радше риторичне. Та врешті решт, якщо нічого з цим не робити, це призведе до звільнення.
Щоб не допустити серйозних наслідків професійного вигорання, слід бути уважним (-ою) до себе та свого емоційного стану. Чим раніше виявиш ознаки, тим швидше зможеш допомогти собі.
Ось кілька способів, які допоможуть побороти професійне вигорання:
Допомогти в цьому можуть різні техніки та вправи. Наприклад, виписування негативу на папері або змивання поганих емоцій з рук під струменем води.
Відсутність цієї межі призводить до відчуття, що робота поглинає увесь твій час і не лишається простору для будь-чого іншого.
Важливо змінити це й помічати навіть найменший прогрес чи успіх, це додасть впевненості та забезпечить відчуття постійного прогресу.
Часом професійне вигорання може перерости в повноцінну депресію. Це серйозний стан, який треба лікувати разом зі спеціалістом, та багато хто просто не підмічає його у себе. Тоді на допомогу можуть прийти уважні друзі та колеги. Читай, як помітити у поведінці колеги депресію.
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