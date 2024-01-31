Заполняют пробелы в экономике! Какой бизнес открывают украинцы в Польше

С началом полномасштабной войны немалое количество украинцев выехали из нашей страны. Сейчас они до сих пор находятся за границей. В частности и в Польше, где наши граждане уже строят новую жизнь. Об этом свидетельствует и интенсивный рост украинского бизнеса в этой стране.

В 2023 году украинцы зарегистрировали каждый десятый ФЛП в Польше, а за 2023 год это число составило 30 325 новых компаний. Такие данные предоставляет издание Rzeczpospolita. А подробнее о том, какие именно направления для создания бизнеса выбирают украинцы в соседнем государстве — рассказываем далее в материале.

Какой бизнес открывают украинцы в Польше

Из общего количества зарегистрированных ФЛП, ежемесячно до трех тысяч принадлежат украинцам. Наши соотечественники, согласно данным CEIDG, предпочитают сектора, где наблюдается нехватка рабочей силы. В частности, более 20% ФОПов работают в строительной отрасли. Далее за ними следуют IT-компании, предоставление услуги и торговля.

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Также исследование показало, что многие косметические и парикмахерские компании, основанные украинскими женщинами, ориентированы именно на женщин из Украины.

Говоря о расположении, около 25% всех украинских компаний было основано в Мазовецком воеводстве, за ним следуют Нижнесилезское, Малопольское и Поморское воеводства.

— Значительное увеличение количества компаний, зарегистрированных украинцами в Польше, вероятно, свидетельствует о том, что они размышляют над тем, чтобы остаться с нами дольше, — говорит руководитель группы экономического прогнозирования Польского экономического института Катажина Дембковская.

Также в Польше был проведен опрос. Согласно его результатам, около 27% местных граждан обеспокоены конкуренцией с украинскими компаниями, хотя большинство, а именно 61% не видит в этом угрозы.

— Наше исследование показывает, что украинские компании сотрудничают с польскими. Украинцы заполняют пробелы в нашей экономике, — говорит Катажина Дембковская.

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