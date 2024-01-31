Заповнюють прогалини в економіці! Який бізнес відкривають українці у Польщі

З початком повномасштабної війни чимала кількість українців виїхали з нашої країни. Нині вони й досі перебувають за кордоном. Зокрема й у Польщі, де наші громадяни вже будують нове життя. Про це свідчить й інтенсивне зростання українського бізнесу в цій країні.

У 2023 році українці зареєстрували кожен десятий ФОП у Польщі, а за 2023 рік це число становило 30 325 нових компаній. Такі дані надає видання Rzeczpospolita. А детальніше про те, які саме напрямки для створення бізнесу обирають українці у сусідній державі — розповідаємо далі у матеріалі.

Який бізнес відкривають українці у Польщі

Із загальної кількості зареєстрованих ФОПів, щомісяця до трьох тисяч належать українцям. Наші співвітчизники, відповідно до даних CEIDG, надають перевагу секторам, де спостерігається нестача робочої сили. Зокрема, понад 20% ФОПів працюють у будівельній галузі. Далі за ними йдуть IT-компанії, надання послуги та торгівля.

Зараз також дивляться

Також дослідження показало, що багато косметичних і перукарських компаній, заснованих українськими жінками, орієнтовані саме на жінок з України.

Говорячи про розташування, близько 25% всіх українських компаній було засновано в Мазовецькому воєводстві, за ним слідують Нижньосілезьке, Малопольське та Поморське воєводства.

— Значне збільшення кількості компаній, зареєстрованих українцями в Польщі, ймовірно, свідчить про те, що вони думають про те, щоб залишитися з нами довше, — каже керівниця групи економічного прогнозування Польського економічного інституту Катажина Дембковська.

Також у Польщі було проведено опитування. Згідно з його результатами, близько 27% місцевих громадян занепокоєні конкуренцією з українськими компаніями, хоча більшість, а саме 61% не вбачає у цьому загрози.

— Наше дослідження показує, що українські компанії співпрацюють з польськими. Українці заповнюють прогалини в нашій економіці, — каже Катажина Дембковська.

Раніше ми розповідали, що можна провозити з України до Польщі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.