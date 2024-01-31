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Заповнюють прогалини в економіці! Який бізнес відкривають українці у Польщі

Діана Просяник, редакторка сайту 31 Січня 2024, 16:00
Які сфери бізнесу відкривають українці у Польщі
Фото: Unsplash

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