Кожен десятий ФОП у Польщі — українець: які дані зростання підприємців у країні за останні роки

Українці, які виїхали за кордон, користуються не лише виплатами та допомогою країн, які їх прийняли. Українські біженці сприяють розвитку економіки та платять податки, адже багато людей відкривають ФОПи.

Чи не найбільша кількість підприємців реєструється в Польщі. За останні два роки понад 40 тис. українців зареєструвалися у Польщі як ФОПи.

Скільки українців-підприємців реєструється у Польщі

Видання Rzeczpospolita з посиланням на дані з Центрального реєстру та інформації про економічну діяльність розповіло про реєстрацію українцями ФОПів у Польщі. Вже у 2023 році кожне десяте індивідуальне підприємство у Польщі відкривали українці, а кількість фізичних осіб-підприємців, якими були громадяни України, виявилась більш ніж на дві третини більшою, ніж у 2022 році.

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До початку повномасштабної війни в Україні, у січні та лютому 2022 року, українські громадяни реєстрували у Польщі трохи більше за 200 індивідуальних підприємств на місяць. Вже у березні того самого року їхня кількість зросла до майже 600 за місяць, але стрибок реєстрацій припав на наступні місяці.

У квітні їхня кількість наблизилася до 1300, а в травні та червні — до 1700, у наступні два місяці — по 2000.

На початку 2023 року темпи реєстрації ФОПів українцями у Польщі значно зросли. У березні, а потім у серпні, вересні та жовтні кількість нових реєстрацій зростала на 2700-2800 щомісяця.

В результаті стійкого зростання кількості реєстрацій, за весь 2023 рік було зареєстровано 30 325 нових українських індивідуальних компаній. Це на понад 67% більше, ніж у попередньому році, коли їх було зареєстровано 18 139. Водночас загальна кількість реєстрацій таких компаній у Польщі сягнула 299 тис. Це означає, що українські фізичні особи-підприємці склали понад 10%. Загалом у 2022-2023 роках українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи.

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