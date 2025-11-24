Новые объявления о работе: аналитика Jooble 2025

Украинский рынок труда переживает один из самых динамичных периодов за последнее десятилетие. Новые технологии, возобновление бизнеса в регионах, возвращение квалифицированных специалистов в Украину — все это влияет на увеличение количества вакансий.

Главные новости рынка труда Украины в 2025 году

По данным Jooble Research Center, прошлый год стал рекордным по количеству новых вакансий.

Важнейшие факты:

Спрос на IT-специалистов вырос на 22% — особенно на аналитиков, QA и разработчиков.

Логистика и транспорт показали +17% к количеству объявлений о работе.

Медицина — один из наиболее стабильных секторов: ежемесячно открывается более 12 тысяч вакансий.

Средняя зарплата по Украине выросла до 24 200 грн (+12% в год).

48% работодателей перешли на гибридную модель работы.

Украинцы все чаще ищут работу по конкретному графику, с возможностью обучения и прозрачными финансовыми условиями.

Инфографика: ТОП-5 отраслей по количеству вакансий в 2025 году

Как изменился подход украинцев к поиску работы

Jooble зафиксировал интересные изменения в поведении поисковиков:

80 % пользователей ищут работу онлайн, а не через рекрутеров или знакомых.

Поисковики стали активнее пользоваться фильтрами: зарплата, формат занятости, удаленная работа.

Увеличилось количество тех, кто стремится к переквалификации — особенно в сферах digital и IT.

62% украинцев ищут вакансии с возможностью обучения или повышения квалификации.

Тренд на работу за границей уменьшился на 14%, что свидетельствует о возобновлении доверия к украинскому рынку труда.

Как быстро найти работу через Jooble

Региональный срез: где ищут людей больше всего

Региональный рынок продолжает восстанавливаться, в особенности в экономически активных областях.

Вывод

2025 год стал знаковым для украинского рынка труда: появилось больше возможностей, новых сфер и стабильных предложений.

