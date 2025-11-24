Новые объявления о работе: аналитика Jooble 2025

Украинский рынок труда переживает один из самых динамичных периодов за последнее десятилетие. Новые технологии, возобновление бизнеса в регионах, возвращение квалифицированных специалистов в Украину — все это влияет на увеличение количества вакансий.
Для тех, кто активно ищет возможности трудоустройства, удобным инструментом является сервис новые объявления о работе от Jooble. Платформа обновляет тысячи вакансий каждый день, позволяя украинцам быстро найти работу и выбрать вакансию, соответствующую опыту и ожиданиям.
Главные новости рынка труда Украины в 2025 году
По данным Jooble Research Center, прошлый год стал рекордным по количеству новых вакансий.
Важнейшие факты:
- Спрос на IT-специалистов вырос на 22% — особенно на аналитиков, QA и разработчиков.
- Логистика и транспорт показали +17% к количеству объявлений о работе.
- Медицина — один из наиболее стабильных секторов: ежемесячно открывается более 12 тысяч вакансий.
- Средняя зарплата по Украине выросла до 24 200 грн (+12% в год).
- 48% работодателей перешли на гибридную модель работы.
Украинцы все чаще ищут работу по конкретному графику, с возможностью обучения и прозрачными финансовыми условиями.
Инфографика: ТОП-5 отраслей по количеству вакансий в 2025 году
Как изменился подход украинцев к поиску работы
Jooble зафиксировал интересные изменения в поведении поисковиков:
- 80 % пользователей ищут работу онлайн, а не через рекрутеров или знакомых.
- Поисковики стали активнее пользоваться фильтрами: зарплата, формат занятости, удаленная работа.
- Увеличилось количество тех, кто стремится к переквалификации — особенно в сферах digital и IT.
- 62% украинцев ищут вакансии с возможностью обучения или повышения квалификации.
- Тренд на работу за границей уменьшился на 14%, что свидетельствует о возобновлении доверия к украинскому рынку труда.
Как быстро найти работу через Jooble
- Обновите резюме: кратко, четко, с акцентом на достижения.
- Воспользуйтесь расширенными фильтрами: зарплата, график, тип занятости, локация.
- Настройте email-уведомление: как только появятся новые вакансии — вы узнаете первыми.
- Сравнивайте работодателей: Jooble агрегирует данные из проверенных источников.
- Выбирайте вакансию, соответствующую вашим ценностям: стабильность, развитие, гибкость — каждый ищет свое.
Региональный срез: где ищут людей больше всего
Региональный рынок продолжает восстанавливаться, в особенности в экономически активных областях.
Вывод
2025 год стал знаковым для украинского рынка труда: появилось больше возможностей, новых сфер и стабильных предложений.
Благодаря Jooble каждый может найти актуальные новые объявления о работе, оценить реальное состояние рынка и выбрать вакансию, соответствующую профессиональным целям.
В быстро меняющемся мире самое важное — знать, где искать. И Jooble дает этот ответ.
