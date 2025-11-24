Нові оголошення про роботу: аналітика Jooble 2025

Український ринок праці переживає один із найдинамічніших періодів за останнє десятиліття. Нові технології, відновлення бізнесу в регіонах, повернення кваліфікованих спеціалістів до України — усе це впливає на збільшення кількості вакансій.

Для тих, хто активно шукає можливості працевлаштування, зручним інструментом є сервіс нові оголошення про роботу від Jooble. Платформа оновлює тисячі вакансій щодня, дозволяючи українцям швидко знайти роботу та вибрати вакансію, що відповідає досвіду й очікуванням.

Головні новини ринку праці України у 2025 році

За даними Jooble Research Center, минулий рік став рекордним за кількістю нових вакансій.

Найважливіші факти:

Попит на IT-фахівців зріс на 22 % — особливо на аналітиків, QA та розробників.



Логістика та транспорт показали +17 % до кількості оголошень про роботу.



Медицина — один із найбільш стабільних секторів: щомісяця відкривається понад 12 тисяч вакансій.



Середня зарплата по Україні зросла до 24 200 грн (+12 % за рік).



48 % роботодавців перейшли на гібридну модель роботи.



Українці все частіше шукають роботу за конкретним графіком, з можливістю навчання та прозорими фінансовими умовами.

Інфографіка: ТОП-5 галузей за кількістю вакансій у 2025 році

Як змінився підхід українців до пошуку роботи

Jooble зафіксував цікаві зміни у поведінці пошукачів:

80 % користувачів шукають роботу онлайн, а не через рекрутерів чи знайомих.



Пошукачі стали активніше користуватися фільтрами: зарплата, формат зайнятості, віддалена робота.



Збільшилася кількість тих, хто прагне перекваліфікації — особливо у сферах digital та IT.



62 % українців шукають вакансії з можливістю навчання або підвищення кваліфікації.



Тренд на роботу за кордоном зменшився на 14 %, що свідчить про відновлення довіри до українського ринку праці.



Як швидко знайти роботу через Jooble

Оновіть резюме: стисло, чітко, з акцентом на досягнення.

Скористайтесь розширеними фільтрами: зарплата, графік, тип зайнятості, локація.

Налаштуйте email-сповіщення: щойно з’являться нові вакансії — ви дізнаєтесь першими.

Порівнюйте роботодавців: Jooble агрегує дані з перевірених джерел.

Вибирайте вакансію, що відповідає вашим цінностям: стабільність, розвиток, гнучкість — кожен шукає своє.

Регіональний зріз: де шукають людей найбільше

Регіональний ринок продовжує відновлюватися, особливо в економічно активних областях.

Висновок

2025 рік став знаковим для українського ринку праці: з’явилось більше можливостей, нових сфер і стабільних пропозицій.

Завдяки Jooble кожен може знайти актуальні нові оголошення про роботу, оцінити реальний стан ринку та вибрати вакансію, яка відповідає професійним цілям.

У світі, що швидко змінюється, найважливіше — знати, де шукати. І Jooble дає цю відповідь.

