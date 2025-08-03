Кризис рабочих рук в Украине: по три вакансии на одно резюме

Украинский рынок труда переживает невиданные изменения. За последний год средняя зарплата выросла на впечатляющие 22%, достигнув 25 000 гривен, а за последние три года доход украинцев увеличился на целых 67%. Казалось бы, отличная новость, но эта динамика имеет и обратную сторону: работодателям становится всё сложнее найти квалифицированных специалистов, а дефицит кадров углубляется.

Что же ждет рынок труда Украины в ближайшие годы? Ответ на этот вопрос дало издание NV Бизнес.

Больше всего на рынке труда не хватает медиков

По данным популярного портала work.ua, наиболее остро ощущается нехватка специалистов рабочих и медицинских профессий, а также в сферах логистики, транспорта и строительства. Эти отрасли являются критически важными для функционирования экономики и восстановления страны.

Малому и среднему бизнесу особенно трудно конкурировать за кадры.

— У них меньше ресурсов для формирования бренда работодателя. И что важно, у них может быть меньше ресурсов на зарплатный фонд и бонусы, — объясняет редактор аналитических материалов work.ua Евгения Кузенкова.

Крупные компании, напротив, могут предложить медицинскую страховку, компенсацию обучения, полную или частичную оплату хобби, что делает их более привлекательными.

Поэтому мелким предприятиям приходится повышать зарплаты и искать другие программы мотивации.

Украина сталкивается с дефицитом кадров: три вакансии на одно резюме

Исследования Европейской Бизнес Ассоциации подтверждают, что к концу апреля 2024 года три четверти работодателей ощущали дефицит кадров.

Руководитель отдела персонала Corteva Agriscience в Украине Марина Попова приводит впечатляющую статистику с robota.ua: в 2024 году на аграрном рынке на одно резюме приходилось почти 3 вакансии, тогда как в 2021 году это соотношение составляло 1,3. Должность агронома вообще была одной из самых сложных для заполнения.

Ассоциация свиноводов отчитывается, что 48% ее членов не хватает аграрных специалистов (механизаторов, агрономов), а 26% — специалистов по животноводству.

Пивная отрасль также ощущает усиление кадрового дефицита, особенно в регионах, близких к линии фронта, и в городах, которые периодически обстреливаются.

Совладелец Опілля Ярослав Джоджик отмечает, что наибольший спрос — на квалифицированных работников производства: операторов технологических линий, слесарей, энергетиков, электриков.

Украинские перевозчики сталкиваются с критической нехваткой водителей категории СЕ, которая достигает около 40 тысяч специалистов. Этот кадровый кризис крайне острый, поскольку, по информации самих перевозчиков, до 30% из 130 000 грузовых автомобилей простаивают из-за отсутствия тех, кто может ими управлять.

Ситуация осложняется тем, что компании уже закупили новые машины и имеют рабочие контракты, но банально нет водителей.

Наиболее популярные вакансии, которые нуждаются в заполнении: продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, водители, повара, кассиры, грузчики, бухгалтеры, бармены, бариста, кладовщики, менеджеры по работе с клиентами.

В Украине на 22% выросла заработная плата

За год средняя заработная плата выросла с 20 500 грн до 25 000 грн, что составляет увеличение на 22%. За последние три года рост достиг 67%, по данным work.ua. Например: продавец-консультант в среднем получает 20,8 тыс. грн, повар — 26,6 тыс. грн, водитель — 32,5 тыс. грн, экспедитор — 27,5 тыс. грн, логист — 31,5 тыс. грн в месяц.

Евгения Кузенкова подтверждает, что уровень заработной платы — это первое, на что обращают внимание кандидаты. Среди неденежных преимуществ важную роль играет удаленный и гибкий формат работы.

Удаленная работа стала особенно востребованной ещё с времён карантина, а сейчас, в условиях полномасштабного вторжения, часто является чуть ли не единственной возможностью работать. Это касается ВПО, молодых родителей, которые не могут отдать ребёнка в сад, и украинцев за границей.

Однако, несмотря на спрос, доля дистанционных вакансий составляет всего 7%, тогда как конкуренция за них в разы выше средней — треть всех откликов соискателей приходится именно на такие предложения.

Это открывает возможности для малого и среднего бизнеса, которые могут предложить удаленную работу как преимущество.

Что касается вакансий с бронированием, work.ua не фиксирует принципиально более высокую конкуренцию. Преимущественно его предлагают для рабочих профессий, медиков, специалистов по логистике и строительству — тех должностей, на которые труднее всего найти кандидатов. Зачастую даже бронирование не всегда может полностью решить проблему дефицита. Также важную роль играет позиция компании: помогает ли она Силам обороны, предлагает ли работу ветеранам и т.д.

Бизнес привлекает молодёжь, пенсионеров и женщин на мужские должности

Проблему кадрового дефицита бизнес пытается решать разными способами. В конце июня МакДональдс сообщил о начале найма молодежи от 16 лет, что открывает новые возможности для первой работы. Несовершеннолетние работники смогут работать по ограниченному графику. Подобные возможности также предлагают Аврора, Эпицентр и Сильпо.

Другой вариант — предлагать вакансии людям 60+, а также мотивировать женщин осваивать мужские профессии.

Однако, судя по всему, ситуация с кадровым дефицитом будет только ухудшаться. Статистика прошлогодней вступительной кампании (по данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования) шокирует: в 2024 году в украинские вузы подали заявления почти 190 тысяч абитуриентов, что почти на 100 тысяч меньше, чем годом ранее.

Ещё более угрожающим является тот факт, что среди самых популярных специальностей в 2024 году нет необходимых для восстановления страны — логистов, строителей и прежде всего агрономов. Это спровоцирует еще больший дефицит кадров через несколько лет.

Один из выходов — приглашение на работу специалистов из других стран. Однако эта тенденция так и не стала массовой, украинский бизнес делает ставку на своих граждан. А это значит, что зарплаты будут расти, а условия трудоустройства — улучшаться, чтобы удержать и привлечь работников на внутреннем рынке.

Напомним, что более 57% компаний в Украине испытывают трудности с наймом сотрудников — и эта проблема не исчезает, несмотря на все усилия бизнеса.

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