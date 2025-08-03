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Кризис рабочих рук в Украине: по три вакансии на одно резюме

Юлия Хоменко, редактор сайта 03 августа 2025, 22:00
Кризис рабочих рук в Украине: по три вакансии на одно резюме
Фото Pexels

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