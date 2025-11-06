Нужно ли выключать роутер, когда спишь: правда и мифы

Многие люди до сих пор убеждены, что роутер — это почти электромагнитное чудовище, которое мешает спать и потребляет слишком много энергии.

Особенно старшее поколение на ночь отключает Wi-Fi, чтобы уменьшить излучение или сэкономить на электричестве. Но действительно ли нужно выключать роутер на ночь — объясняют специалисты по интернет-технологиям.

Нужно ли выключать роутер на ночь

По словам экспертов, выключать роутер на ночь не обязательно и даже вредно. Хотя кажется, что это поможет немного сэкономить, на самом деле пользы почти нет. Британское издание Mirror цитирует представителя одного из интернет-провайдеров, который предупреждает:

Нажатие кнопки питания может нарушить работу устройства и остановить установку важных обновлений.

Интернет-провайдеры регулярно отправляют обновления на ваш роутер, чтобы улучшить скорость соединения и безопасность. Если устройство отключено, эти обновления не доходят.

В результате снижается стабильность сигнала, а уязвимости безопасности остаются открытыми.

Нужно ли выключать роутер, когда ты спишь

Даже когда ты спишь, роутер продолжает выполнять полезные процессы — обновляет прошивку, оптимизирует частоты, поддерживает стабильность соединения.

Постоянное выключение и повторное включение может сбить систему провайдера, который подумает, что с вашей линией возникла неисправность. Из-за этого скорость интернета может автоматически снизиться.

Читать по теме Магия вне Хогвартса: как использовать домашний Wi-Fi, если выключили свет Как можно пользоваться домашним Wi-Fi, если выключили свет: лайфхаки от провайдеров.

Кроме того, современные роутеры потребляют очень мало электроэнергии — в среднем 3–7 ватт в час, что эквивалентно работе небольшой светодиодной лампы. Поэтому экономия почти незаметна.

Вреден ли роутер, когда ты спишь

Это один из самых распространенных мифов. Электромагнитное излучение Wi-Fi в десятки раз меньше, чем от обычного мобильного телефона.

Уровень радиоволн настолько низкий, что он не представляет опасности для здоровья, даже если роутер находится рядом с кроватью.

Если тебе психологически комфортнее спать без сигнала, можно просто отключать Wi-Fi через приложение, не выключая устройство из сети — это безопаснее для системы.

Также мы рассказали о пяти способах зарядить телефон, когда нет электричества. Подробности читай в нашем материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!