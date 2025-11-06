Чи потрібно вимикати роутер, коли спиш: правда і міфи

Багато людей досі переконані, що роутер — це майже електромагнітний монстр, який заважає спати і споживає забагато енергії.
Особливо старше покоління на ніч вимикає Wi-Fi, щоб зменшити випромінювання або зекономити на світлі. Та чи справді потрібно вимикати роутер на ніч — пояснюють фахівці з інтернет-технологій.
Чи потрібно вимикати роутер на ніч
За словами експертів, вимикати роутер на ніч не обов’язково і навіть шкідливо. Хоча здається, що це допоможе трохи заощадити, насправді користі майже немає. Британське видання Mirror цитує представника одного з провайдерів, який попереджає:
Натискання кнопки живлення може порушити роботу пристрою та зупинити встановлення важливих оновлень.
Інтернет-провайдери регулярно надсилають оновлення на ваш роутер, щоб покращити швидкість з’єднання та безпеку. Якщо пристрій вимкнений, ці оновлення не доходять.
Як результат — знижується стабільність сигналу, а уразливості безпеки залишаються відкритими.
Чи потрібно вимикати роутер, коли ти спиш
Навіть коли ти спиш, роутер продовжує виконувати корисні процеси — оновлює прошивку, оптимізує частоти, підтримує стабільність з’єднання.
Постійне вимкнення та повторне вмикання може збити систему провайдера, який “подумає”, що у вашій лінії несправність. Через це може автоматично знизитися швидкість інтернету.
Крім того, сучасні роутери споживають дуже мало електроенергії — у середньому 3–7 ватів на годину, що еквівалентно роботі невеликої світлодіодної лампи. Тож економія майже непомітна.
Чи шкідливий роутер, коли ти спиш
Це один із найпопулярніших міфів. Електромагнітне випромінювання Wi-Fi у десятки разів менше, ніж від звичайного мобільного телефона.
Рівень радіохвиль настільки низький, що він не становить небезпеки для здоров’я, навіть якщо роутер знаходиться поруч із ліжком.
Якщо ж тобі психологічно комфортніше спати без сигналу, можна просто вимикати Wi-Fi через додаток, не відключаючи пристрій від електромережі — це безпечніше для системи.
