Чи потрібно вимикати роутер, коли спиш: правда і міфи

Багато людей досі переконані, що роутер — це майже електромагнітний монстр, який заважає спати і споживає забагато енергії.

Особливо старше покоління на ніч вимикає Wi-Fi, щоб зменшити випромінювання або зекономити на світлі. Та чи справді потрібно вимикати роутер на ніч — пояснюють фахівці з інтернет-технологій.

Чи потрібно вимикати роутер на ніч

За словами експертів, вимикати роутер на ніч не обов’язково і навіть шкідливо. Хоча здається, що це допоможе трохи заощадити, насправді користі майже немає. Британське видання Mirror цитує представника одного з провайдерів, який попереджає:

Натискання кнопки живлення може порушити роботу пристрою та зупинити встановлення важливих оновлень.

Інтернет-провайдери регулярно надсилають оновлення на ваш роутер, щоб покращити швидкість з’єднання та безпеку. Якщо пристрій вимкнений, ці оновлення не доходять.

Як результат — знижується стабільність сигналу, а уразливості безпеки залишаються відкритими.

Чи потрібно вимикати роутер, коли ти спиш

Навіть коли ти спиш, роутер продовжує виконувати корисні процеси — оновлює прошивку, оптимізує частоти, підтримує стабільність з’єднання.

Постійне вимкнення та повторне вмикання може збити систему провайдера, який “подумає”, що у вашій лінії несправність. Через це може автоматично знизитися швидкість інтернету.

Читати на тему Магія поза Гоґвортсом: як використовувати домашній Wi-Fi, якщо вимкнули світло Як можна користуватися домашнім Wi-Fi, якщо вимкнули світло: лайфхаки від провайдерів.

Крім того, сучасні роутери споживають дуже мало електроенергії — у середньому 3–7 ватів на годину, що еквівалентно роботі невеликої світлодіодної лампи. Тож економія майже непомітна.

Чи шкідливий роутер, коли ти спиш

Це один із найпопулярніших міфів. Електромагнітне випромінювання Wi-Fi у десятки разів менше, ніж від звичайного мобільного телефона.

Рівень радіохвиль настільки низький, що він не становить небезпеки для здоров’я, навіть якщо роутер знаходиться поруч із ліжком.

Якщо ж тобі психологічно комфортніше спати без сигналу, можна просто вимикати Wi-Fi через додаток, не відключаючи пристрій від електромережі — це безпечніше для системи.

Також ми розповіли про п’ять способів, які допоможуть зарядити телефон, коли немає електроенергії. Деталі читай у нашому матеріалі.

