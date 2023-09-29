Образование и деньги для украинских предпринимателей: как принять участие в программе Власне

Собственное дело — это не только занятие, которое приносит доход. Ведь предприниматели, подобно врачам, постоянно учатся новому и стремятся к совершенствованию и масштабированию.

Получить такой шанс и усовершенствовать свои навыки предпринимателя можно, если принять участие в национальной акселерационной программе Власне. В конце у тебя будет шанс получить деньги на развитие собственного бизнеса.

Что это за программа и как поучаствовать, рассказываем тебе дальше.

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Национальная акселерационная программа Власне

Для украинских предпринимателей представилась возможность получить средства на развитие своего бизнеса и углубить знания в этой сфере. Такое обучение предлагает программа Власне.

Власне — это национальная акселерационная (ускоренная, интенсивная — ред.) программа, направленная на развитие стартапов и малых предприятий.

Основной целью акселератора является помощь владельцу бизнеса по привлечению новых клиентов и инвесторов.

Власне предлагает предпринимателям пройти обучение из десяти модулей, где те научатся правильно управлять финансами, разработают маркетинговую, экспортную стратегии и многое другое. Предприниматели пройдут десять промежуточных тестов.

Перед студентами выступят 15 украинских владельцев национальных брендов, среди которых:

Евгений Клопотенко — известный повар и ресторатор;

— известный повар и ресторатор; Елена Мальцева — директор по развитию бизнеса kmbs;

— директор по развитию бизнеса kmbs; Александр Акименко — соучредитель компаний Yes&Design и Платформедиа;

— соучредитель компаний Yes&Design и Платформедиа; Алла Телига — директор национальной сети магазинов домашних полуфабрикатов Галя Балувана.

Обучение будет проходить в онлайн формате. Продолжительность обучения — пять месяцев, старт — 4 октября 2023 года.

Более 30 победителей получат по 100 тыс. грн на развитие собственного бизнеса. Лучший проект получит 800 тыс. грн.

Поучаствовать в программе Власне можно, заполнив анкету.

Однако бизнес можно создать и с минимальным стартовым капиталом. Раньше мы рассказывали тебе, какие бизнес-идеи не нуждаются в больших вложениях.

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