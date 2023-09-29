Освіта та гроші для українських підприємців: як взяти участь у програмі Власне

Власна справа — це не лише заняття, яке приносить дохід. Адже підприємці, подібно до лікарів, постійно навчаються нового та прагнуть до вдосконалення і масштабування.

Отримати такий шанс та вдосконалити свої навички підприємця можна, якщо взяти участь в національній акселераційній програмі Власне. Наприкінці ти матимеш шанс отримати гроші на розвиток власного бізнесу.

Що це за програма та як взяти участь, розповідаємо тобі далі.

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Національна акселераційна програма Власне

Для українських підприємців випала можливість отримати кошти на розвиток свого бізнесу та поглибити знання у цій сфері. Таке навчання пропонує програма Власне.

Власне — це національна акселераційна (пришвидшена, інтенсивна — ред.) програма, спрямована на розвиток стартапів і малих підприємств.

Основною метою акселератора є допомога власнику бізнесу щодо залучення нових клієнтів та інвесторів.

Власне пропонує підприємцям пройти навчання з десяти модулів, де ті навчаться правильно керувати фінансами, розроблять маркетингову, експортну стратегії та багато чого іще. Підприємці також пройдуть десять проміжних тестів.

Перед студентами виступлять 15 українських власників національних брендів, серед яких:

Євген Клопотенко — відомий кухар та ресторатор;

— відомий кухар та ресторатор; Олена Мальцева — директорка з розвитку бізнесу kmbs;

— директорка з розвитку бізнесу kmbs; Олександр Акименко — співзасновник компаній Yes&Design та Платформедіа;

— співзасновник компаній Yes&Design та Платформедіа; Алла Теліга — директорка національної мережі магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балувана.

Навчання проходитиме в онлайн-форматі. Тривалість навчання — п’ять місяців, старт — 4 жовтня 2023 року.

Понад 30 переможців отримають по 100 тис. грн на розвиток власного бізнесу. Найкращий проект отримає 800 тис. грн.

Взяти участь у програмі Власне можна, заповнивши анкету.

Однак бізнес можна створити й з мінімальним стартовим капіталом. Раніше ми розповідали тобі, які бізнес-ідеї не потребують великих вкладень.

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