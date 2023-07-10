Никогда не поздно! Минцифра с МОН и Genesis представляют обучение по ІТ для преподавателей

У сучасному світі важко уявити повноцінне повернення до очного формату навчання, який після пандемії та повномасштабної війни просто вичерпав себе. Натомість нові переваги відкриває онлайн-освіта.
Але дистанційне навчання із залученням нових знань та навичок потребує заглиблення від самих викладачів. Як інтегрувати сучасність в програми освітніх закладів та що варто знати викладачам — розповідаємо далі.
Для ефективного навчання студентів краще використовувати сучасні засоби комунікації.
А якщо ти — викладач/(-ка) і прагнеш інтегрувати Всеукраїнські курси в освітні програми свого ВНЗ, тоді варто розглянути можливість безплатного інтенсиву від ІТ-компанії.
Курси розроблено IT-компанією Genesis, Product IT Foundation for Education та студією онлайн-освіти EdEra спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством освіти і науки України.
Курси розроблено IT-компанією Genesis, Product IT Foundation for Education та студією онлайн-освіти EdEra спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством освіти і науки України.
На курсі від Мінцифри можна:
Курс пропонує не лише нові знання, а й сертифікат про завершення навчання та переліком компетенцій, які ти отримаєш після. Такі курси можна також інтегрувати у своєму закладі освіти.
— Також ти матимеш доступ до матеріалів: конспектів, інфографік, презентацій та бізнес-моделей, — пишуть у Мінцифрі.
Навчання з двох різних дисциплін відбуватиметься у різні періоди.
Зареєструватися на навчання можна за посиланням.
Вивчати сферу ІТ детальніше можна з допомогою різних платформ та безкоштовних програм. Одна із них — ІТ Generation. Як подати заявку на навчання, ми писали раніше.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!