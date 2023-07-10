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Никогда не поздно! Минцифра с МОН и Genesis представляют обучение по ІТ для преподавателей

Виктория Мельник, редактор сайта 10 июля 2023, 13:00
Обучение ІТ
Фото: Pexels

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