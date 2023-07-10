Никогда не поздно! Минцифра с МОН и Genesis представляют обучение по ІТ для преподавателей

У сучасному світі важко уявити повноцінне повернення до очного формату навчання, який після пандемії та повномасштабної війни просто вичерпав себе. Натомість нові переваги відкриває онлайн-освіта.

Але дистанційне навчання із залученням нових знань та навичок потребує заглиблення від самих викладачів. Як інтегрувати сучасність в програми освітніх закладів та що варто знати викладачам — розповідаємо далі.

Навчання ІТ для викладачів

Для ефективного навчання студентів краще використовувати сучасні засоби комунікації.

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А якщо ти — викладач/(-ка) і прагнеш інтегрувати Всеукраїнські курси в освітні програми свого ВНЗ, тоді варто розглянути можливість безплатного інтенсиву від ІТ-компанії.

Курси розроблено IT-компанією Genesis, Product IT Foundation for Education та студією онлайн-освіти EdEra спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством освіти і науки України.

На курсі від Мінцифри можна:

здобути знання у сфері продуктового ІТ;

дізнатися про структуру курсів;

навчитися ефективно викладати їх для студентів.

Курс пропонує не лише нові знання, а й сертифікат про завершення навчання та переліком компетенцій, які ти отримаєш після. Такі курси можна також інтегрувати у своєму закладі освіти.

— Також ти матимеш доступ до матеріалів: конспектів, інфографік, презентацій та бізнес-моделей, — пишуть у Мінцифрі.

Коли відбудеться навчання

Навчання з двох різних дисциплін відбуватиметься у різні періоди.

10 — 21 липня — курс Створення та розвиток IT-продуктів.

24 липня — 04 серпня — курс Маркетинг IT-продуктів.

Зареєструватися на навчання можна за посиланням.

Вивчати сферу ІТ детальніше можна з допомогою різних платформ та безкоштовних програм. Одна із них — ІТ Generation. Як подати заявку на навчання, ми писали раніше.

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