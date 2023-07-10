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Ніколи не пізно! Мінцифра з МОН та Genesis презентують навчання з ІТ для викладачів

Вікторія Мельник, редакторка сайту 10 Липня 2023, 13:00
Навчання ІТ
Фото: Pexels

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