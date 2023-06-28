Почему МВФ признал важность биткоина? Подробно о росте интереса к криптовалютам

Международный валютный фонд проанализировал рост интереса к криптовалютам в Латинской Америке и Карибском бассейне. Главный вывод — запрещать криптовалюты неэффективно. Об этом заявил инвестор и владелец компании White Rock Management Сергей Тронь в блоге на сайте Минфина.

Почему МВФ признал важность биткоина

— Понадобились годы для осознания мировым финансовым сообществом важности криптовалют. Но это случилось, что подтверждает июньская аналитика Международного валютного фонда.

В МВФ четко и ясно сделали вывод, что запрещать криптовалюты/криптоактивы неэффективно. Центробанкам полезнее создавать свои собственные цифровые инструменты и конкурировать с ними, — объясняет криптоинвестор.

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По его словам, МВФовцы проанализировали рост интереса к крипте в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Обществу нужно предоставить выбор, после чего оно само выберет самый удобный и выгодный для себя инструмент.

Следует сказать, Латинская Америка активно пользуется криптовалютами уже не первый год, и в этой части находится впереди многих регионов. Сальвадор, например, еще два года назад стал первым государством в мире, официально принявшим криптовалюту.

Биткоин в этой стране стал официальным платежным средством наравне с долларом, и его использование законодательно урегулировано. Мексика — в 2021 году в этом государстве появился первый в регионе криптоединорог.

Это биржа Bitso. А уже через год через нее прошло на $1 млрд платежей из США.

Популярность крипты в Мексике стремительно растет, что подтверждается местными исследованиями, — продолжает автор блога.

Сергей Тронь приводит примеры легализации криптовалют в Колумбии и Чили. В Колумбии группа депутатов год назад заявила о готовящемся законопроекте, который будет регулировать работу криптовалютных бирж.

Крупнейший же колумбийский банк Bancolombia уже открыл физлицам возможность покупать разные монеты (Bitcoin, Ethereum и другие) через криптобиржи — чаще всего рекомендуется Bybit из-за невысоких торговых комиссий (от 0,1%), а также из-за возможности быстро и бесплатно открывать депозиты.

Чили стал лидером Латинской Америки по работе разных DeFi-платформ для криптовалютных операций. Конгрессмены этой страны осенью 2022 законодательно урегулировали рынок цифровых активов.

Приняли закон, в котором выписали правила работы для блокчейн-компаний. Он характеризует криптовалюты как цифровое представление денежных единиц, товаров или услуг, отмечает криптоинвестор.

К тому же, по словам автора блога, есть латиноамериканцы, которые еще не готовы к легализации криптовалют — как та же Аргентина и Доминиканская Республика, отмечая, что это актив с высокими рисками.

Еще есть над чем работать, но в целом прогресс в регионе значительный. Это и отношение власти, и восприятие обществом. Что не может не влиять на восприятие со стороны мировых денежных институтов, МВФ и ведущих государств.

Например, в США криптовалюты были легализованы еще в 2017 году, однако в Штатах до сих пор нет всеобъемлющей законодательной базы для криптовалют и цифровых активов.

В то же время, есть разные регуляторы финансового рынка на центральном уровне (Комиссия по торговле фьючерсами — CFTC, Комиссии по ценным бумагам и биржам — SEC) и на местах, и разный подход к оценке активов.

Где-то криптовалюты — это ценные бумаги, а где-то — товары или валюты, в зависимости от обстоятельств, говорит Сергей Тронь. Также криптоинвестор отмечает, что параллельно идет другой процесс — создание альтернативы крипте.

— Ее видят в национальных цифровых валютах центральных банков (CBDC) разных стран. Западные функционеры считают их наиболее надежными с точки зрения вложений; функционально удобным (в части денежных переводов и тому подобное) и выгодным инвестактивом.

Думаю, что многие со временем захотят поспорить с этими характеристиками, но все точки над “и” сможет расставить только практика, — резюмирует Сергей Тронь.

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