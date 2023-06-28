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Чому МВФ визнав важливість біткоїна? Детально про зростання інтересу до криптовалют

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 28 Червня 2023, 22:00
Чому МВФ визнав важливість біткоїна? Сергій Тронь пояснив
Фото: Pexels

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