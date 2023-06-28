Чому МВФ визнав важливість біткоїна? Детально про зростання інтересу до криптовалют

Міжнародний валютний фонд проаналізував зростання інтересу до криптовалют у Латинській Америці та Карибському басейні. Головний висновок — забороняти криптовалюти неефективно. Про це заявив інвестор та власник компанії White Rock Management Сергій Тронь у блозі на сайті Мінфін.

Чому МВФ визнав важливість біткоїна

— Знадобилися роки на усвідомлення світовою фінансовою спільнотою важливості криптовалют. Але це все-таки сталося, що підтверджує червнева аналітика Міжнародного валютного фонду.

У МВФ чітко і ясно зробили висновок, що забороняти криптовалюти/криптоактиви неефективно. Центробанкам корисніше створювати свої власні цифрові інструменти та конкурувати з ними, — пояснює криптоінвестор.

Зараз також дивляться

За його словами, МВФівці проаналізували зростання інтересу до крипти в Латинській Америці та Карибському басейні.

Суспільству потрібно надати вибір, після чого воно саме обере найзручніший і найвигідніший для себе інструмент.

Треба сказати, Латинська Америка активно користується криптовалютами вже не перший рік, і в цій частині перебуває попереду багатьох регіонів. Сальвадор, наприклад, ще два роки тому став першою державою у світі, яка офіційно прийняла криптовалюту.

Біткоїн у цій країні став офіційним платіжним засобом нарівні з доларом, і його використання законодавчо врегульовано. Мексика — 2021 року в цій державі з’явився перший у регіоні криптоєдиноріг.

Це біржа Bitso. А вже за рік через нього пройшло на $1 млрд платежів зі США.

Популярність крипти у Мексиці стрімко зростає, що підтверджується місцевими дослідженнями, — продовжує автор блогу.

Сергій Тронь наводить приклади легалізації криптовалют в Колумбії та Чилі. У Колумбії група депутатів рік тому заявила про підготовку законопроекту, який регулюватиме роботу криптовалютних бірж.

Найбільший же колумбійський банк Bancolombia вже відкрив фізособам можливість купувати різні монети (Bitcoin, Ethereum тощо) через криптобіржі — найчастіше рекомендується Bybit через невисокі торгові комісії (від 0,1%), а також через можливість швидко й безкоштовно відкривати депозити.

Чилі став лідером Латинської Америки щодо роботи різних DeFi-платформ для криптовалютних операцій. Конгресмени цієї країни восени 2022 року законодавчо відрегулювали ринок цифрових активів.

Ухвалили закон, в якому виписали правила роботи для блокчейн-компаній. Він характеризує криптовалюти як цифрове представлення грошових одиниць, товарів або послуг, зазначає криптоінвестор.

До того ж, за словами автора блогу, є латиноамериканці, які ще не готові до легалізації криптовалют — як та ж Аргентина і Домініканська Республіка, наголошуючи на тому, що це високоризиковий актив.

Ще є над чим працювати, але загалом прогрес у регіоні значний. Це і ставлення влади, і сприйняття суспільством. Що не може не впливати на сприйняття з боку світових фінансових інститутів, МВФ і провідних країн.

Наприклад, у США криптовалюти було легалізовано ще 2017 року, однак у Штатах досі немає всеосяжної законодавчої бази для криптовалют і цифрових активів.

Натомість є різні регулятори фінансового ринку на центральному рівні (Комісія з торгівлі ф’ючерсами — CFTC, Комісії з цінних паперів і бірж — SEC) і на місцях, і різний підхід до оцінки активів.

Десь криптовалюти — це цінні папери, а десь — товари або валюти, залежно від обставин, каже Сергій Тронь. Також криптоінвестор відзначає, що паралельно йде інший процес — створення альтернативи крипті.

— Її бачать у національних цифрових валютах центральних банків (CBDC) різних країн. Західні функціонери вважають їх найнадійнішими з погляду вкладень, функціонально зручним (у частині грошових переказів тощо) і вигідним інвестактивом.

Думаю, що багато хто з часом захоче посперечатися з цими характеристиками, але всі крапки над “i” зможе розставити тільки практика, — резюмує Сергій Тронь.

Заробити в Інтернеті зараз способів безліч! Раніше ми розповідали, що таке NFT, як його створити і продати.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!