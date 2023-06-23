Новые ограничения от Кабмина: на какую работу теперь не смогут устроиться мужчины, подлежащие мобилизации

С 21 июня вступило в силу постановление Кабинета Министров № 341 О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления охранной деятельности, согласно которому мужчины, подлежащие мобилизации, не могут устроиться на работу охранниками.
Отныне охранниками имеют право работать только три категории людей:
Основными модификациями, внесенными правительством, являются новые критерии к документам, которые желающие работать в сфере охраны должны предоставлять при получении лицензии на осуществление охранной деятельности.
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