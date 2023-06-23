Новые ограничения от Кабмина: на какую работу теперь не смогут устроиться мужчины, подлежащие мобилизации

С 21 июня вступило в силу постановление Кабинета Министров № 341 О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления охранной деятельности, согласно которому мужчины, подлежащие мобилизации, не могут устроиться на работу охранниками.

Что это означает

Отныне охранниками имеют право работать только три категории людей:

находящиеся на военном резерве;

имеющие отсрочку от призыва;

не подлежащие мобилизации вообще.

Основными модификациями, внесенными правительством, являются новые критерии к документам, которые желающие работать в сфере охраны должны предоставлять при получении лицензии на осуществление охранной деятельности.

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Какие документы необходимы

Документ, удостоверяющий, что кандидат на должность охранника служил в резерве армии и был в операционном резерве ТЦК и СП воинской части, согласно военному билету, контракту или справке из территориального центра комплектования и социальной поддержки. Копия военного билета, контракта или справки, подтверждающей право на отсрочку от призыва на срочную военную службу. Справка о том, что лицо не соответствует военным требованиям по состоянию здоровья также может быть предоставлена.

А тут смотри список болезней, с которыми не берут на службу.

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