Нові обмеження від Кабміну: на яку роботу тепер не зможуть влаштуватися чоловіки, що підлягають мобілізації

З 21 червня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів № 341 Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, згідно з якою чоловіки, що підлягають мобілізації, не можуть влаштуватися на роботу охоронцями.
Віднині охоронцями мають право працювати лише три категорії людей:
Основними модифікаціями, внесеними урядом, є нові критерії до документів, які охочі працювати охоронцями мають надавати при отриманні ліцензії на провадження охоронної діяльності.
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