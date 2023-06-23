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Нові обмеження від Кабміну: на яку роботу тепер не зможуть влаштуватися чоловіки, що підлягають мобілізації

Діана Просяник, редакторка сайту 23 Червня 2023, 17:00
мобілізація
Фото: Unsplash

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