Нові обмеження від Кабміну: на яку роботу тепер не зможуть влаштуватися чоловіки, що підлягають мобілізації

З 21 червня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів № 341 Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, згідно з якою чоловіки, що підлягають мобілізації, не можуть влаштуватися на роботу охоронцями.

Що це означає

Віднині охоронцями мають право працювати лише три категорії людей:

що знаходяться на військовому резерві;

мають відстрочку від призову;

не підлягають мобілізації взагалі.

Основними модифікаціями, внесеними урядом, є нові критерії до документів, які охочі працювати охоронцями мають надавати при отриманні ліцензії на провадження охоронної діяльності.

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Які документи необхідні для роботи охоронцем

Документ, який засвідчує, що кандидат на посаду охоронця служив у резерві армії та був в операційному резерві ТЦК та СП військової частини, згідно з військовим квитком, контрактом або довідкою з Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Копія військового квитка, контракту або довідки, яка підтверджує право на відкладення призову на строкову військову службу. Довідка про те, що особа не відповідає військовим вимогам через стан здоров’я також може бути надана.

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