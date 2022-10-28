Средство первой необходимости на фронте: как Землячки запустили пошив женской военной формы

Украинская военная форма прошла немало этапов эволюции от советских пережитков прошлого до современных мировых стандартов. И все еще остается актуальным вопрос женского варианта формы.

Военная форма — это средство первой необходимости на фронте, ведь ты не можешь быть эффективной в форме 52 размера со своим 46, — уверена основательница ОО Землячки Ксения Драганюк.

Поэтому организация запустила бренд ЗМLCHK, занимающийся пошивом военной формы для защитниц из ВСУ с учетом особенностей женской физиологии. Вдохновили на новое начинание сами военнослужащие, которые обращались с запросами к Землячкам.

Лекала разработала Ужгородская фабрика ЧАО Ужгородская швейная фабрика в сотрудничестве с Харьковской фабрикой Lap и ОО Землячки.

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Важной составляющей процесса пошива является то, что Харьковская фабрика Lap смогла реорганизовать свой рабочий цех, чтобы люди не теряли рабочие места, несмотря на войну и непростую обстановку в городе.

Все швеи работают удаленно, но на оборудовании фабрики. Это позволяет одновременно сохранить высокое качество формы для наших защитниц, а также поддержать украинский бизнес.

Пошив происходит за донаты благотворителей. Поэтому передавать форму будут совершенно бесплатно. Заказать украинские военнослужащие могут ее через Instagram-страницу организации zemliachky.ukrainian front.

Землячки уже создали первую партию утепленной формы в 300 комплектов, но в ноябре появятся еще и зимние модели, чтобы наши защитницы чувствовали заботу, комфорт и благодарность всех украинцев.













Также пытается оснащать необходимой одеждой наших защитниц и проект Arm Women Now по производству специализированной военной одежды. Читай подробнее об инициативе по ссылке.

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