Засіб першої необхідності на фронті: як Землячки запустили пошив жіночої військової форми

Українська військова форма пройшла чимало етапів еволюції від радянських пережитків минулого до сучасних світових стандартів. Та все ще лишається актуальним питання жіночого варіанту форми.

Військова форма — це засіб першої необхідності на фронті, адже ти не можеш бути ефективною у формі 52 розміру зі своїм 46, — впевнена засновниця ГО Землячки Ксенія Драганюк.

Тому організація запустила бренд ЗМLCHK, який займається пошивом військової форми для захисниць із ЗСУ з урахуванням особливостей жіночої фізіології. Надихнули на нове починання самі військовослужбовиці, які звертались із запитами до Землячок.

Лекала розробила Ужгородська фабрика ПрАТ Ужгородська швейна фабрика у співпраці з Харківською фабрикою Lap та ГО Землячки.

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Важливою складовою процесу пошиття є те, що Харківська фабрика Lap змогла реорганізувати свій робочий цех, щоб люди не втрачали робочі місця, попри війну та гостру обстановку у місті.

Наразі усі швеї працюють віддалено, але на обладнанні фабрики. Це дає можливість водночас зберегти високу якість форми для наших захисниць, а також підтримати український бізнес.

Пошиття відбувається за донати благодійників. тому передаватимуть форму абсолютно безплатно. Замовити українські військовослужбовиці можуть її через Instagram-сторінку організації zemliachky.ukrainian front.

Землячки вже створили першу партію утепленої форми у 300 комплектів, але у листопаді з’являться ще й зимові моделі, щоб наші захисниці відчували турботу, комфорт та вдячність від усіх українців.













Також намагається оснащувати необхідним одягом наших захисниць і проект Arm Women Now з виробництва спеціалізованого військового одягу. Читай детальніше про ініціативу за посиланням.

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