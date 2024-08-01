Нехватка рабочих рук огромная? Сколько женщин потеряла экономика Украины из-за войны

Полномасштабная война забрала несколько миллионов рабочих рук — многие выехали за границу, тысячи — на фронте, кто-то — погиб. Все это уже ощущается — начинается кризис кадров, работников не хватает. Больше об этом говорили в Ukraine Media Center.

Украина потеряла больше женщин, чем мужчин: дефицит кадров

Украинская экономика могла потерять гораздо больше женских рабочих рук, чем мужских. Об этом рассказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Около 1,5 млн женщин, которые до начала полномасштабной войны работали в Украине, сейчас живут и работают за рубежом. Расчеты были обнаружены при сравнении данных количества беженок и мужчин, которые служат в ВСУ.

Плюс те мужчины, которые выехали; плюс те, кто, к сожалению, погиб или потерял трудоспособность — возможно, даже меньше мужчин украинская экономика потеряла, чем женщин, — сказал Вышлинский.

Потребность в рабочих руках остро стоит с начала войны. Это мнение подтвердил и CEO группы компаний Advanter Group Андрей Длигач:

До полномасштабной агрессии было 92% заполненных вакансий в бизнесе, на текущий момент — 74%. Существенно упала заполненность.

Исследование трендов рынка труда, проведенное в прошлом году Конфедерацией работодателей Украины, свидетельствовало, что из-за мобилизации все больше работодателей привлекают женщин на “мужские” должности, а после начала полномасштабной войны роль женщин в экономике страны растет.

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