Брак робочих рук — величезний? Скільки жінок втратила економіка України через війну

Повномасштабна війна забрала кілька мільйонів робочих рук — чимало людей виїхали за кордон, багато тисяч — на фронті, хтось — загинув. Усе це вже відчувається — починається криза кадрів, працівників не вистачає. Більше про це говорили в Ukraine media center.

Україна втратила більше жінок, ніж чоловіків: дефіцит кадрів

Українська економіка могла втратити значно більше жіночих робочих рук, аніж чоловічих. Про це розповів виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Близько 1,5 млн жінок, які до початку повномасштабної війни працювали в Україні, нині живуть і працюють за кордоном. Такі розрахунки виявили під час порівняння даних кількості біженок та чоловіків, які служать у ЗСУ.

Плюс ті чоловіки, які виїхали; плюс ті, хто, на жаль, загинув чи втратив працездатність — можливо, навіть менше чоловіків українська економіка втратила, ніж жінок, — сказав Вишлінський.

Потреба у робочих руках гостро стоїть від початку війни. Цю думку підтвердив і CEO групи компаній Advanter Group Андрій Длігач:

До повномасштабної агресії було 92% заповнених вакансій у бізнесі, на поточний момент — 74%. Суттєво впала заповненість.

Дослідження трендів ринку праці, проведене торік Конфедерацією роботодавців України, свідчило, що через мобілізацію все більше роботодавців залучають жінок на “чоловічі” посади, а після початку повномасштабної війни роль жінок в економіці країни зростає.

Раніше ми розповідали про найбільші проблеми малого і середнього бізнесу.

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