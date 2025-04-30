Президент подписал закон о дистанционной работе: кто из украинцев сможет работать дома

Президент Владимир Зеленский 30 апреля подписал Закон № 4339-IX «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно усовершенствования правового регулирования отдельных вопросов надомной и дистанционной работы», принятый Верховной Радой на заседании 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба Парламента.

Согласно закону, по согласованию с работодателем работник может работать дистанционно в случае обучения ребенка в возрасте до 14 лет в школе по дистанционной форме.

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Закон поддержали 295 народных депутатов. Его цель состоит в создании благоприятных условий для родителей, чьи дети учатся удаленно.

Кроме того, он обеспечивает правовую определенность в случае необходимости для работодателя отправить надомных или дистанционных работников в командировку, если такая возможность предусмотрена трудовым договором.

В случае необходимости направления работника, выполняющего работу дистанционно, в служебную командировку работник должен сообщить о своем местонахождении любым удобным способом, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Особенности направления такого работника в командировку устанавливает трудовой договор о дистанционной работе.

Работники, чьи дети до 14 лет учатся дома, смогут перевестись на дистанционную работу в случае согласования с работодателем.

Кроме того, закон стремится повысить уровень соцзащиты работающих дистанционно и создать для них более комфортные условия работы.

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