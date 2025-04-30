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Президент подписал закон о дистанционной работе: кто из украинцев сможет работать дома

Ирина Танасийчук, журналист сайта 30 апреля 2025, 18:45 2 мин.
Фото к: Президент подписал закон о надомной и дистанционной работе: что он предлагает
Фото Unsplash

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