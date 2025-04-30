Президент підписав закон про дистанційну роботу: хто з українців зможе працювати вдома

Президент Володимир Зеленський 30 квітня підписав Закон № 4339-IX «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо удосконалення правового регулювання окремих питань надомної та дистанційної роботи», прийнятий Верховною Радою на засіданні 27 березня. Про це повідомляє пресслужба Парламенту.

Він проголошує, що за погодженням із роботодавцем працівник може працювати дистанційно у разі навчання його дитини віком до 14 років у школі за дистанційною формою.

Законом, зокрема передбачається, що батьки дитини до 14 років, яка навчається дистанційно, зможуть перейти на надомну або дистанційну роботу за погодженням із роботодавцем.

Крім того, надомні та дистанційні працівники можуть направлятися у службові відрядження, якщо це передбачено їхнім трудовим договором.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Закон підтримали 295 народних депутатів. Його мета полягає у створенні сприятливих умов роботи для батьків, чиї діти навчаються віддалено.

Крім цього, він забезпечує правову визначеність у разі необхідності для роботодавця відправити надомних або дистанційних працівників у відрядження, якщо така можливість передбачена трудовим договором.

У разі необхідності направлення працівника, який виконує роботу дистанційно, у службове відрядження працівник має повідомити про своє місцеперебування у будь-який зручний спосіб, зокрема з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Особливості направлення такого працівника у відрядження встановлює трудовий договір про дистанційну роботу.

Працівники, чиї діти у віці до 14 років навчаються вдома, зможуть перевестися на дистанційну роботу у разі погодження з роботодавцем.

Крім того, закон прагне підвищити рівень соцзахисту працівників, які працюють дистанційно та створити для них комфортніші умови роботи.

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