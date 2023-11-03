Изменения ко времени. Президент назначил Сергея Лупанчука новым командующим ССО

Без кадровых изменений невозможно строить государство. Даже война в Украине не помешает нам строить демократическую страну.
Сегодня, 3 ноября, президент Украины принял указ о назначении нового командующего Силами специальных операций ВСУ.
Кто стал новым командующим ССО ВСУ, рассказываем дальше.
3 ноября 2023 Владимир Зеленский принял назначение нового командующего Силами специальных операций. Им стал полковник Сергей Лупанчук.
— Указ президента Украины: назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, — говорится в сообщении на сайте Президента Украины.
В открытом доступе пока что нет подробной информации о новом руководителе ССО.
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины — отдельный род войск. В их состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических операций.
У этих бойцов есть навыки в разведке и военных акциях. Они могут также выполнять диверсионные задачи в тылу врага.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье The Economist размышлял, почему смена кадров не помогла быстрому контрнаступлению.
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