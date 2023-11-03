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Изменения ко времени. Президент назначил Сергея Лупанчука новым командующим ССО

Виктория Мельник, журналист сайта 03 ноября 2023, 16:28
командувач ССО
Фото: Сайт президента Украины

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