Изменения ко времени. Президент назначил Сергея Лупанчука новым командующим ССО

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Сегодня, 3 ноября, президент Украины принял указ о назначении нового командующего Силами специальных операций ВСУ.

Кто стал новым командующим ССО ВСУ, рассказываем дальше.

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Новый командующий ССО

3 ноября 2023 Владимир Зеленский принял назначение нового командующего Силами специальных операций. Им стал полковник Сергей Лупанчук.

— Указ президента Украины: назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, — говорится в сообщении на сайте Президента Украины.

В открытом доступе пока что нет подробной информации о новом руководителе ССО.

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Силы специальных операций: что за род войск

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины — отдельный род войск. В их состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических операций.

У этих бойцов есть навыки в разведке и военных акциях. Они могут также выполнять диверсионные задачи в тылу врага.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье The Economist размышлял, почему смена кадров не помогла быстрому контрнаступлению.

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