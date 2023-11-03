Зміни на часі. Президент призначив Сергія Лупанчука новим командувачем ССО

Без кадрових змін неможливо будувати державу. Навіть війна в Україні не завадить нам будувати демократичну країну.
Сьогодні, 3 листопада, президент України ухвалив указ про призначення нового командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Хто став новим командувачем ССО ЗСУ, розповідаємо далі.
3 листопада 2023 року Володимир Зеленський ухвалив призначення нового командувача Сил спеціальних операцій. Ним став полковник Сергій Лупанчук.
— Указ президента України: призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, — йдеться у повідомленні на сайті Президента України.
У відкритому доступі поки що немає детальної інформації про нового очільника ССО.
Сили спеціальних операцій Збройних сил України є окремим родом військ. До їхнього складу входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.
Ці бійці мають навички у розвідці та військових акціях. Вони також можуть виконувати диверсійні завдання у тилу ворога.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в статті The Economist розмірковував, чому зміна кадрів не допомогла швидкому контрнаступу.
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