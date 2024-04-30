Сколько людей в батальоне, роте и полку: данные о численности военных во всех подразделениях ВСУ

Во время войны каждый из нас хочет быть осведомлен о военных формированиях ВСУ, ведь для многих быт военных, их служебная иерархия и сама “пирамида” подразделений в армии — это не какое-то отвлеченное понятие, а закон и порядок, которому строго подчиняется жизнь родных на фронте. Какая численность сотни, взвода, батальона, полка, бригады, дивизии и какие наименьшие военные формирования в ВСУ — читай в нашем материале.

Сколько человек в военных подразделениях ВСУ

Сколько человек в отделении?

Отделение или рой — 6-12 человек.

Наименьшее тактическое подразделение во главе с командиром (сержантом, старшиной). В танковых войсках и авиации отделение состоит из экипажа танка (самолета, вертолета), в артиллерии — из обслуги пушки.

Какова численность взвода?

Чота или взвод в ВСУ — 15-45 человек.

Подразделение, которое входит в состав роты, батареи и состоит из нескольких отделений. В ВСУ есть механизированные, аэромобильные, артиллерийские, минометные, зенитные, противотанковые, разведывательные, инженерные, связи и другие взводы.

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Сколько военных в роте?

Сотня (рота) — от 80 до 200 военнослужащих.

Тактическое подразделение. Как и чота, может быть любого рода войск. Обычно состоит из нескольких взводов, а сама рота является частью батальона. В отдельных случаях могут действовать как самостоятельные формирования.

Сколько человек в батарее?

Артиллерийская батарея соответствует общевойсковой роте.

Батарея состоит из взводов. Обычно в нее входят военные, обслуживающие от 2 до 6 орудий (или другого типа вооружения). Артиллерийские батареи могут быть пушечными, гаубичными, минометными, реактивными, батареями самоходных артиллерийских установок (САУ). Еще батареями называют подразделы топографической, звукометрической, оптической разведки.

Сколько человек в одном батальоне?

Батальон (дивизион) насчитывает от 400 до 800 человек.

Основное тактическое подразделение в сухопутных войсках. Может быть механизированным, артиллерийским, ракетным, танковым, зенитным, аэромобильным, разведывательным, инженерно-саперным, автомобильным и т.п.

Сколько человек в полку?

Полк может объединять от 900 до 1500 военнослужащих.

В зависимости от принадлежности к роду войск полк может вести общевойсковое, противовоздушное, воздушное сражение или обеспечивать боевые действия. Преимущественно состоит из управления, нескольких батальонов (дивизионов), подразделений боевого, технического, тылового и медицинского обеспечения.

Какова численность бригады?

Численность бригады — от 1 000 до 8 000 человек.

Бригада — основная тактическая часть. Она предназначена для выполнения тактических задач в составе армейских корпусов или самостоятельно во взаимодействии с соединениями и частями других родов войск и специальных войск, с авиацией, а на приморских направлениях — с силами флота. В Сухопутных войсках бригада состоит из нескольких батальонов (дивизионов) основных родов войск, подразделений специальных войск и тыла.

Сколько военных в дивизии?

Дивизия насчитывает от 6000 до 25000 солдат.

Дивизия — это тактическое соединение, состоящее из нескольких полков или двух бригад. Несколько дивизий образуют корпус или могут напрямую подчиняться командованию армий.

Теперь ты знаешь базовую информацию о военных подразделениях ВСУ, и сколько людей служит в каждом из них. Это расширит твою картину общего обустройства украинской армии и поможет лучше понимать новости о фронте. А также сделает более доступной информацию о военной иерархии в подразделениях родных и знакомых, которые находятся в рядах ВСУ.

Раньше мы писали о воинских званиях и погонах в ВСУ и как отличить лейтенанта от генерала.

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