Скільки людей у батальйоні, роті та полку: дані про чисельність військових в усіх підрозділах ЗСУ

Під час війни кожен із нас хоче бути обізнаним про військові формування ЗСУ, адже для багатьох побут військових, їхня службова ієрархія та сама “піраміда” підрозділів в армії — це не якесь віддалене поняття, а закон і порядок, якому суворо підпорядковується життя рідних на фронті. Яка чисельність сотні, взводу, батальйону, полку, бригади, дивізії, та які найменші військові формування в ЗСУ — читай у нашому матеріалі.

Скільки людей у військових підрозділах ЗСУ

Скільки людей у відділенні?

Відділення або рій — 6-12 осіб.

Найменший тактичний підрозділ на чолі з командиром (сержантом, старшиною). У танкових військах та авіації відділення складається з екіпажу танка (літака, вертольота), в артилерії — з обслуги гармати.

Яка чисельність чоти?

Чота або взвод в ЗСУ — 15-45 осіб.

Підрозділ, який входить до складу роти, батареї та складається з кількох відділень. У ЗСУ є механізовані, аеромобільні, артилерійські, мінометні, зенітні, протитанкові, розвідувальні, інженерні, зв’язку, та ін. чоти.

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Скільки військових у роті?

Сотня (рота) — від 80 до 200 військовослужбовців.

Тактичний підрозділ. Як і чота, може бути будь-якого роду військ. Зазвичай складається з декількох взводів, а сама рота є частиною батальйону. В окремих випадках можуть діяти як самостійні формування.

Скільки людей в батареї?

Артилерійська батарея відповідає загальновійськовій роті.

Батарея складається зі взводів. Зазвичай у неї входять військові, які обслуговують від 2 до 6 гармат (або іншого типу озброєння). Артилерійські батареї можуть бути гарматними, гаубичними, мінометними, реактивними, батареями самохідних артилерійських установок (САУ). Ще батареями називають підрозділи топографічної, звукометричної, оптичної розвідки.

Скільки людей в одному батальйоні?

Батальйон (дивізіон) налічує від 400 до 800 осіб.

Основний тактичний підрозділ у сухопутних військах. Може бути механізованим, артилерійським, ракетним, танковим, зенітним, аеромобільним, розвідувальним, інженерно-саперним, автомобільним тощо.

Скільки людей у полку?

Полк може об’єднувати від 900 до 1500 військовослужбовців.

Залежно від належності до роду військ, полк може вести загальновійськовий, протиповітряний, повітряний бій або забезпечувати бойові дії. Переважно складається з управління, декількох батальйонів (дивізіонів), підрозділів бойового, технічного, тилового та медичного забезпечення.

Яка чисельність бригади?

Чисельність бригади — від 1 000 до 8 000 осіб.

Бригада — основна тактична частина. Вона призначена для виконання тактичних завдань у складі армійських корпусів або самостійно, у взаємодії із з’єднаннями та частинами інших родів військ і спеціальних військ, з авіацією, а на приморських напрямках — із силами флоту. У Сухопутних військах бригада складається з декількох батальйонів (дивізіонів) основних родів військ, підрозділів спеціальних військ і тилу.

Скільки військових у дивізії?

Дивізія налічує від 6 000 до 25 000 солдатів.

Дивізія — це тактичне з’єднання, яке складається з декількох полків або двох бригад. Кілька дивізій утворюють корпус або можуть напряму підпорядковуватися командуванню армій.

Тепер ти знаєш базову інформацію про військові підрозділи ЗСУ, і скільки людей служить у кожному з них. Це розширить твою картину загального облаштування української армії та допоможе краще розуміти новини про фронт. А також зробить доступнішою інформацію про військову ієрархію в підрозділах рідних та знайомих, які нині перебувають в лавах ЗСУ.

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