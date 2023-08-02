Семь минут и заявление готово! Как сменить место жительства в Дія — пошаговая инструкция

Украина — государство в смартфоне. Именно поэтому в Дія вернули и усовершенствовали одну из самых популярных услуг — смена места жительства.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Читай в нашем материале, как изменить место жительства в Дія — пошаговая инструкция.

Сменить место жительства снова можно в Дія — пошаговая инструкция

Изменить место жительства снова можно через несколько минут.

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Теперь, чтобы сменить место жительства, не нужно стоять в очередях, собирать документы, ходить в ЦНАП и ждать несколько дней, — пишет Михаил Федоров.

Услуга доступна для женщин, детей и мужчин непризывного возраста. Чтобы изменить место жительства, потребуется налоговый номер, ID-карта или загранпаспорт в приложении.

Для того чтобы сменить место жительства ребенка, необходимо получить разрешение второго родителя. Министерство цифровой трансформации сотрудничает с Минобороны, чтобы в ближайшее время восстановить услугу смены места жительства в Дія и для мужчин призывного возраста.

Итак, чтобы изменить место жительства в Дія, сделай несколько простых шагов:

Открой приложение и авторизуйся. Нажми Услуги, а затем Смена места жительства. Нажми Начать. Выбери, чье место жительства ты хочешь изменить — свое или ребенка. Поставь отметку, если ты не военнообязанный(-ая). Выбери новое жилье, укажи контактные данные и подпиши заявление.

После этого необходимо оплатить услугу. Стоимость услуги 40,26 грн (если менять место жительства не позднее 30 дней от снятия с предыдущего) или 67,10 грн (если срок превысил 30 дней).

На обработку заявления уйдет от 10 минут до 1 рабочего дня. Дети с 14 лет подают заявление на смену места жительства самостоятельно.

Раньше мы рассказывали, как получить судебное решение в Дія.

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