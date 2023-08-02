Сім хвилин і заява готова! Як змінити місце проживання в Дії — покрокова інструкція

Україна — держава у смартфоні. Саме тому в Дію повернули та вдосконалили одну з найпопулярніших послуг — зміна місця проживання.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Читай у нашому матеріалі, як змінити місце проживання в Дії — покрокова інструкція.

Змінити місце проживання знову можна в Дії — покрокова інструкція

Змінити місце проживання знову можна за кілька хвилин.

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Тепер, щоб змінити місце проживання, не треба стояти в чергах, збирати документи, ходити до ЦНАПів та чекати кілька днів, — пише Михайло Федоров.

Послуга доступна для жінок, дітей, а також чоловіків непризовного віку. Щоб змінити місце проживання, знадобиться податковий номер, ID-картка або закордонний паспорт у застосунку.

Для того щоб змінити місце проживання дитини, необхідно отримати дозвіл другого з батьків. Міністерство цифрової трансформації співпрацює з Міноборони, щоб найближчим часом відновити послугу зміни місця проживання в Дії й для чоловіків призовного віку.

Отож, щоб змінити місце проживання в Дії, зроби кілька простих кроків:

Відкрий застосунок та авторизуйся. Натисни Послуги, а потім Зміна місця проживання. Натисни Почати. Вибери, чиє місце проживання ти хочеш змінити — своє чи дитини. Постав відмітку, якщо ти не військовозобов’язаний(-а). Вибери нове житло, вкажи контактні дані та підпиши заяву.

Після цього необхідно сплатити за послугу. Вартість послуги 40,26 грн (якщо змінювати місце проживання не пізніше 30 днів від зняття з попереднього), або 67,10 грн (якщо строк перевищив 30 днів).

На опрацювання заяви піде від 10 хвилин до одного робочого дня. Діти з 14 років подають заяву на зміну місця проживання самостійно.

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