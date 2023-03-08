Отримати судове рішення в Дії — просто! Покрокова інструкція

Якщо раніше для отримання судового рішення потрібно було їхати до суду, вистояти там чергу та збирати купу документів, то відтепер зробити це можна онлайн у додатку Дія.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров у Telegram. Читай, як отримати судове рішення через сервіс Дія.

Як отримати судове рішення в Дії

Щоб отримати судове рішення у Дії, потрібно:

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Оновити сервіс Дія до останньої версії. Увійти в додаток і вибрати категорію Послуги. У рядку Судові рішення відкрити документ і завантажити його на смартфон.

Електронне судове рішення має кваліфікований підпис судді та володіє такою ж юридичною силою, як і паперовий аналог.

Як можна використовувати такий документ? Наприклад, для підтвердження розлучення з партнером або забирання свого водійського посвідчення після вилучення.

Електронні судові рішення — частина глобальної цифровізації судової системи України. Раніше команда Мінцифри вже запустила в Дії сповіщення про судові справи.

Працюємо над подальшими послугами, — анонсував Федоров.

В Україні вже не потрібно оббивати пороги офіційних державних установ для отримання багатьох послуг. Адже це все можна зробити онлайн! Читай, як змінити місце реєстрації в Дії.

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