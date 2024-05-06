Справка о составе семьи: чем ее заменить и нужна ли она в военкомате

При оформлении льгот и социальных выплат от тебя потребуют справку о составе семьи. Но подать ее никак не возможно: еще в 2019 году Минсоцполитики своим приказом отменил этот документ. Однако существует другая форма, заменяющая ее. Какая именно? Где теперь брать справку о составе семьи? И нужен ли этот документ мужчинам во время визита в военкомат — читай в нашем материале.
Полное название справки действительно звучит так: справка о составе семьи или зарегистрированных в жилом помещении/доме лиц. В 2019 году согласно приказу Минсоцполитики от 17 июля 2019 г. № 1106 эта справка была отменена, однако данные о составе семьи до сих пор востребованы.
Действительно, такую справку о составе семьи просят предоставить при оформлении льгот и социальных выплат. Чем ее заменить и где оформить в 2024 году?
На самом деле все просто:
Вместо справки о составе семьи можно получить справку о составе зарегистрированных лиц в жилом помещении.
Вместо справки о составе семьи можно получить справку о составе зарегистрированных лиц в жилом помещении.
Этот документ содержит полную информацию обо всех зарегистрированных в жилище лицах, а в случае отсутствия зарегистрированных лиц, дате их снятия с регистрации.
Выдают справку о зарегистрированных в жилом помещении лицах местные Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).
Выдают справку о зарегистрированных в жилом помещении лицах местные Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).
Для этого необходимо подать следующие документы:
А вот родственные отношения между зарегистрированными лицами подтверждают свидетельством о рождении или браке.
Что касается справок о составе семьи, которые якобы требуют в военкомате, то на наш запрос на горячей линии Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки ответили, что такой справки от всех военнообязанных не требуют вообще.
В перечне документов, необходимых для того, чтобы стать на военный учет, ее тоже нет. Достаточно предъявить свидетельства о рождении детей.
Данные о составе семьи нужны только тем мужчинам, которые претендуют на предоставление отсрочки от службы, сообщают в ТЦК.
Данные о составе семьи нужны только тем мужчинам, которые претендуют на предоставление отсрочки от службы, сообщают в ТЦК.
Такую отсрочку предоставляют согласно Закону о мобилизационной подготовке и мобилизации, статья 23, пункт 11.
Чтобы доказать, что нет других близких родственников (братьев или сестер), которые могли бы ухаживать за недееспособным членом семьи, военнообязанный должен подать об этом информацию с ЗАГСа.
Военный, претендующий на отсрочку от службы, должен предоставить информацию о составе семьи из ЗАГСа.
Военный, претендующий на отсрочку от службы, должен предоставить информацию о составе семьи из ЗАГСа.
Брать справку о составе зарегистрированных в жилье лиц для военкомата не нужно.
Раньше мы писали, как получить справку об участии в боевых действиях.
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