Довідка про склад сім’ї: чим її замінити та чи потрібна вона у військкоматі

Під час оформлення пільг та соціальних виплат від тебе вимагатимуть довідку про склад сім’ї. Але подати її жодним чином неможливо: ще у 2019 році Мінсоцполітики своїм наказом скасував цей документ. Проте існує інша форма, яка замінює її. Яка саме? Та де тепер брати довідку про склад сім’ї? І чи потрібний цей документ чоловікам під час візиту до військкомату — читай у нашому матеріалі.

Що замість довідки про склад сім’ї

Повна назва довідки насправді звучить так: довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб. У 2019 році згідно з наказом Мінсоцполітики від 17 липня 2019 № 1106 ця довідка була скасована, проте дані по склад сім’ї й досі затребувані.

Дійсно, таку довідку про склад сім’ї просять надати при оформленні пільг та соціальних виплат. Тож чим її замінити та де оформити у 2024 році?

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Довідка про склад сім’ї: де її взяти

Насправді все просто:

Замість довідки про склад сім’ї можна отримати довідку про склад зареєстрованих осіб у житловому приміщенні.

Цей документ містить повну інформацію про всіх зареєстрованих в житлі осіб, а у разі відсутності зареєстрованих осіб, дату їхнього зняття з реєстрації.

Видають довідку про зареєстрованих в житловому приміщенні осіб місцеві Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Для цього необхідно подати такі документи:

паспорти усіх зареєстрованих у будинку осіб;

документ про присвоєння ідентифікаційного номера;

свідоцтва про народження, якщо є діти віком до 14 років;

документи на житло (за наявності);

будинкова книга.

А от родинні стосунки між зареєстрованими особами підтверджують свідоцтвом про народження або шлюб.

Чи потрібна довідка про склад сім’ї у військкоматі

Щодо довідок про склад сім’ї, які нібито вимагають в військкоматі, то на наш запит на гарячій лінії Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки відповіли, що то такої довідки від усіх військовозобов’язаних не вимагають взагалі.

В переліку документів, потрібних для того, аби стати на військовий облік, її також немає. Достатньо лише пред’явити свідоцтва про народження дітей.

Дані про склад сім’ї потрібні лише тим чоловікам, які претендують на надання відстрочки від служби — повідомляють в ТЦК.

Таку відстрочку надають згідно з Законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, стаття 23, пункт 11. Аби довести, що немає інших близьких родичів (братів або сестер), які могли б доглядати за недієздатним членом родини, військовозобов’язаний має подати про це інформацію з РАГСу.

Військовий, який претендує на відстрочку від служби, має подати інформацію про склад сім’ї з РАГСу.

Брати довідку про склад зареєстрованих у житлі осіб для військкомату не потрібно.

Раніше ми писали, як отримати довідку про участь в бойових діях.

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