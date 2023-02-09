В первую очередь ты женщина! Что такое роль мамы в отношениях с мужчиной и как прекратить ею быть

Материнство заложено в женском организме еще с детства. По крайней мере так утверждают некоторые ученые. Но в здоровых отношениях с мужчиной роль мамы должна меняться на роль женщины.

Что такое роль мамы и как прекратить быть “мамой” для своего мужа, рассказала семейный психолог Наталья Гаевская для издания NV.Life.

Что такое роль мамы

Роль мамы проявляется в отношениях, где есть потребность:

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За все брать ответственность только на себя.

Все проблемы решать самостоятельно.

Контролировать.

Поучать.

Советовать.

Критиковать.

Опекать, одевать, готовить кушать и т.п.

Любить безусловной любовью, часто вопреки здравому смыслу.

Если у вас с партнером присутствуют такие потребности, скорее всего, это будет мешать здоровому развитию отношений.

Конечно, мужчине может нравиться роль ребенка в ваших отношениях. Но даже в таком случае это не лучшая перспектива, поскольку все “дети” рано или поздно взрослеют и теряют потребность в “маме”.

Как изменить роль мамы на роль женщины



Итак, что такое роль мамы разобрали. Но как от нее избавиться? Наталья Гаевская советует следующие упражнения.

Сначала я, потом ты

Ставь себя на первое место. Это правило является базовым в отношениях и нужно для того, чтобы не потерять себя, а также чтобы не использовать мужчину для удовлетворения своих неосознанных потребностей.

И это вовсе не про эгоизм. Помни, что не может человек, который сам не наполнен, дать что-то другому.

Я сама несу за себя ответственность в отношениях

Поняв это, ты можешь осознать, чего хочешь в отношениях, к каким последствиям приведут те или иные решения, как тебе позиционировать себя. Со своей стороны мужчина несет ответственность за себя.

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Важно помнить, что ответственность за себя ты не должна на кого-то перекладывать, а также не берешь ответственность за мужчину.

Откажись от установок, критики, поучений, советов

В отношениях важно правильно разделить обязанности и определиться, что ты берешь на себя, а что возьмет партнер.

Бессознательный отказ от роли женщины и выбор в пользу традиционной роли мамы — “сама” и “я лучше знаю” — чаще всего может быть результатом непроработанных детских травм.

Психолог добавляет: вследствие этого сформировалось много страхов и разочарований, из-за которых и хочется все контролировать и постоянно раздавать советы, чтобы снова не попасть в травмирующую ситуацию.

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Следи за своими желаниями

Не нужно спасать, угождать, терпеть и выполнять за мужчину его обязанности. Все это можно делать только в том случае, если ты действительно этого хочешь и имеешь ресурс на это.

Но не стоит этого делать из чувства долга или потому, что так надо.

Говори о своих потребностях и желаниях

Помни, что твой партнер — не экстрасенс. Он не должен догадываться, чего ты хочешь и что нужно. Поэтому говори о своих потребностях и желаниях прямо, четко и понятно.

Проработай свой страх одиночества и покинутости

Именно эти страхи являются главными причинами материнской роли в отношениях и в созависимых отношениях.

Если ваши отношения держатся на страхе, что тебя бросят и ты останешься одна, ни к чему другому кроме тревожности, потребности контролировать и неадекватного женского поведения это не приведет.

С этой проблемой разобрались. Но с началом полномасштабного вторжения семейные пары претерпели серьезные изменения. Ранее мы рассказывали, что изменилось в отношениях украинских пар из-за войны.

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