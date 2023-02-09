Семейные отношения

В первую очередь ты женщина! Что такое роль мамы в отношениях с мужчиной и как прекратить ею быть

Диана Просяник, практикант сайта 09 февраля 2023, 10:00
Що таке роль мами у стосунках
Фото: Unsplash

Больше новостей
Туристичні місця під загрозою зникнення: куди варто встигнути
У тебя еще есть шанс! Туристические места под угрозой исчезновения — куда стоит путешествовать
Землетрус у Туреччині сьогодні: наслідки стихійного лиха
Землетрясение в Турции: последствия смертоносного бедствия, какие страны пострадали, есть ли среди жертв украинцы
Як передати показання за світло: інструкція
Легче, чем кажется: как передать показания за свет
Інвалідність
Во время войны это еще проще: как оформить инвалидность в Украине
Смотреть больше

Материалы по теме

Які думки змушують відкладати справи
“Сделаю завтра” — не работает: какие мысли заставляют тебя откладывать дела и как их обуздать
страх самотності
Наедине с собой: почему возникает страх одиночества и как от него избавиться
Чому не варто намагатись визначити дату закінчення війни
Действовать, а не мечтать: почему не стоит пытаться определить дату окончания войны и как справиться с эмоциями
Шутки во время войны
“Друзья обижаются на мои шутки. Что делать и какой юмор считается приемлемым во время войны?”

Видео
Карта бойових дій в Україні 09.02.2023 онлайн

Актуальная карта боевых действий в Украине 9 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:01
Запорожье обстрелы
Несокрушимое Запорожье: ужасные воспоминания жителей о новогоднем обстреле города
0:03:29
Угледар новости
В городе повреждено 100% домов: в Угледаре до сих пор живут дети
0:04:54
Як люди зі зруйнованого будинку в Дніпрі можуть отримати компенсацію
Собирают остатки вещей и рассчитывают на компенсацию — как прощаются с жильем жители разрушенного дома в Днепре
0:03:22
Одесса отключение света
Будет еще хуже? Как Одесса выживает без света
0:03:51
Тривожна валіза
Что положить в тревожный чемоданчик: аптечка, вещи, документы
0:06:35
Ситуація на Півдні сьогодні: скільки ворожих кораблів у Чорному морі
От вражеских лодок остались только спасательные круги: какая ситуация в Черном море
0:03:22
В Сирии женщина родила во время землетрясения: что с ребенком
В Сирии женщина родила во время землетрясения: в каком состоянии ребенок
0:04:05
театр
Актеры сменили сцену на оружие, но спектакли продолжаются: как живет столичный театр во время полномасштабной войны
0:01:31
Промова Байдена в Конгресі США 8 лютого
Мы стоим с народом Украины! Джо Байден растрогал своим выступлением в Конгрессе США
Больше видео
Як передати показання за світло: інструкція
Читать дальше
Легче, чем кажется: как передать показания за свет
Регистрированные партнерства лгбт+
Читать дальше
Актуальный вопрос: ЛГБТ+ пары и возможность регистрируемых партнерств в Украине

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь