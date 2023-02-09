Передусім ти жінка! Що таке роль мами у стосунках із чоловіком та як припинити нею бути

Материнство закладене у жіночому організмі ще з дитинства. Принаймні так стверджують деякі вчені. Та у здорових стосунках із чоловіком роль мами має змінюватись на роль жінки.

Що таке роль мами та як припинити бути “мамою” для свого чоловіка, розповіла сімейна психологиня Наталія Гаєвська для видання NV.Life.

Що таке роль мами

Роль мами проявляється у стосунках, де є потреба:

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За все брати відповідальність лише на себе.

Усі проблеми вирішувати самостійно.

Контролювати.

Повчати.

Радити.

Критикувати.

Опікати, одягати, готувати їсти тощо.

Любити безумовною любов’ю, часто всупереч здоровому глузду.

Якщо у вас із партнером присутні такі потреби, найімовірніше, це заважатиме здоровому розвитку стосунків.

Звісно, чоловікові може подобатись роль дитини у ваших стосунках. Але навіть у такому разі це не найкраща перспектива, оскільки усі “діти” рано чи пізно дорослішають та втрачають потребу у “мамі”.

Як змінити роль мами на роль жінки

Тож, що таке роль мами, розібрали. Та як її позбутися? Наталія Гаєвська радить такі вправи.

Спочатку я, потім ти

Став себе на перше місце. Це правило є базовим у стосунках і потрібне, щоб не втратити себе, а також щоб не використовувати чоловіка для задоволення своїх неусвідомлених потреб.

І це зовсім не про егоїзм. Пам’ятай, що не може людина, яка сама не наповнена, дати щось іншій людині.

Я сама несу за себе відповідальність у стосунках

Зрозумівши це, ти можеш усвідомити, чого хочеш у стосунках, до яких наслідків призведуть ті чи інші рішення, як тобі позиціювати себе. Зі свого боку чоловік несе відповідальність за себе.

Важливо пам’ятати, що відповідальність за себе ти не маєш на когось перекладати, а також не береш відповідальність за чоловіка.

Відмовся від настанов, критики, повчань, порад

У стосунках важливо правильно розділити обов’язки та визначитись, що ти береш на себе, а що візьме партнер.

Несвідома відмова від ролі жінки і вибір на користь традиційної ролі мами — “сама” та “я краще знаю” — найчастіше може бути результатом непропрацьованих дитячих травм.

Психологиня додає: внаслідок цього сформувалося багато страхів і розчарувань, через які й хочеться все контролювати та постійно роздавати поради, щоб знову не потрапити в ситуацію, що травмує.

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Слідкуй за своїми бажаннями

Не потрібно рятувати, догоджати, терпіти та виконувати за чоловіка його обов’язки. Усе це можна робити лише в тому разі, якщо ти дійсно цього хочеш і маєш ресурс.

Але не варто цього робити з почуття обов’язку чи тому, що так треба.

Говори про свої потреби та бажання

Пам’ятай, що твій партнер — не екстрасенс. Він не повинен здогадуватись, чого ти хочеш та що потрібно. Тому кажи про свої потреби та бажання прямо, чітко та зрозуміло.

Пропрацюй свій страх самотності та покинутості

Саме ці страхи є головними причинами материнської ролі у стосунках та у співзалежних стосунках.

Якщо ваші стосунки тримаються на страху, що тебе покинуть і ти залишишся сама, ні до чого іншого, крім тривожності, потреби контролювати та неадекватної жіночої поведінки це не призведе.

З цією проблемою розібралися. Та з початком повномасштабного вторгнення сімейні пари зазнали серйозних змін. Раніше ми розповідали, що змінилося у стосунках українських пар через війну

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