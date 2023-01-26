Почалися труднощі у стосунках з партнером? Які зміни переживають пари через війну

Російсько-українська війна не залишила байдужим нікого. Безсумнівно, вона вплинула й на особисті стосунки. На фоні стресу українські пари переживають сильні зміни, оскільки кожен по-своєму реагує на новини.

Це не означає, що все стало гірше, ні. Тепер просто по-іншому, а іноді навіть і краще.

Психоаналітикиня Ольга Корбут розповіла про зміни, які переживають українські пари через війну.

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Що стало краще у стосунках

Почнемо з позитиву. З початку повномасштабного вторгнення українці відчули справжню цінність сім’ї. На жаль, на війні ми втратили чимало — як матеріально, так і емоційно.

Водночас любов до близьких людей лише посилювалась. Ми зрозуміли, що нам є що втрачати, і почали більше цінувати свої сім’ї.

Також сварки тепер здаються не такими суттєвими.

Ми легко прощаємо партнеру те, що раніше могло стати причиною конфлікту, — пояснює психоаналітикиня.

Що стало гірше

Ти чи твій партнер може відчувати, що все втрачає сенс і гірше не буде. Тому навіщо далі відкладати розрив, що здається неминучим?

Ще війна може наштовхувати на вчинки, яких раніше боялися та остерігалися з різних причин. Перестають працювати внутрішні запобіжники, наприклад, “а що про мене подумають?”, “а що скажуть люди?”, “так не робиться”.

Що стало по-іншому

Чимало жінок з початку повномасштабного вторгнення виїхали з дітьми за кордон. І там, без чоловіків, зрозуміли, що можуть бути самі. Їм не страшно, їм вільно та комфортно.

Виявляється, є життя поза шлюбом, і воно не таке вже й жахливе, — розповідає фахівчиня проекту Психологічна підтримка.

А що ж до чоловіків, які залишилися самі на довгий час? Враховуючи постійну небезпеку та підвищений ризик загинути, у них можуть запрацювати інстинкти створювати нове життя та продовжувати далі свій рід.

Тепер ти знаєш про зміни, що могли спіткати ваші стосунки у цей непростий час. А ще ми розповідали про те, як зберегти тепло в парі під час війни.

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