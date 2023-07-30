Всем девушкам на заметку! Десять полезных советов для начала отношений

Каждая новая любовная история — это как нераскрытый роман, наполненный многими главами ожиданий, эмоций, вызовов и приключений.

Если ты — девушка, которая только начинает свое романтическое путешествие, то, несомненно, у тебя могут возникнуть вопросы и сомнения. Этот мир отношений может показаться тебе местом загадок, которые ждут своего раскрытия.

Психологи Наталья Холоденко и Дмитрий Карпачев поделились списком из десяти советов для девушек, которые только начинают отношения.

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1. Мужчина — это не источник счастья

В мире бытует ошибочное мнение, что мужчина может стать решением абсолютно всех проблем, и с началом отношений все твои проблемы магическим образом исчезнут. Но на самом деле это не так. Счастье — это персональный выбор каждого, и прежде всего его нужно искать в себе.

2. Ты — самая большая ценность в своей жизни

Как правило, лучшие и наиболее счастливые отношения приходят в нашу жизнь в тот момент, когда вообще не до них. Нередко это происходит именно в тот период, когда мы сконцентрированы вообще на чем-то другом, например, на карьере, курсах, обучении, путешествиях и тому подобное.

3. Избегай разговоров о прошлых отношениях

В начале отношений не стоит рассказывать об историях, в которых тебя кто-то обидел, предал или бросил. Внимательно относись к людям, которым рассказываешь все в мельчайших деталях о своем прошлом.

Поскольку не стоит исключать того, что позже ты потеряешь доверие к человеку, или же в случае конфликтной ситуации эта информация может быть использована против тебя.

Поэтому перед тем, как делиться важными подробностями прошлого — убедись, что полностью доверяешь партнеру.

4. Не анкетируй его

Нередко случается так, что как юноши, так и девушки во время первых свиданий буквально допрашивают друг друга, при этом не всегда отличаясь тактичностью.

При таком сценарии ты чувствуешь себя как на допросе. Понятно, что на начальном этапе отношений мы все присматриваемся к партнеру, но на самом деле эти вопросы не предостерегают от всех возможных трудностей в будущем.

Именно поэтому стоит отказаться от множества замысловатых или слишком откровенных вопросов и отдавать предпочтение естественному и легкому общению.

5. Знакомство с друзьями

Тема знакомства любимого с твоими друзьями и близкими имеет большое значение. Это не только поможет твоему партнеру лучше тебя понять, но и тебе даст больше информации о нем.

Важно осторожно подойти к этому вопросу осторожно. Ведь там, где тебе комфортно и понятно, твой любимый может чувствовать себя не очень уверенно.

Сосредоточься не на том, как происходит знакомство твоих друзей с твоим партнером, а на том, как ты себя при этом чувствуешь.

Подумай о том, нравится ли тебе, как он общается с людьми, которые тебе важны. Внимателен ли он? Умеет ли он слушать, пытается ли захватить внимание всех вокруг? Как он реагирует на критику или шутки? Ответы на все эти важные вопросы откроются для тебя во время такого знакомства.

6. Обсуждение недостатков

Нередко девушки говорят о своих недостатках больше, чем нужно. И здесь речь идет не о том, чтобы подавать себя партнеру идеальной. Конечно, твой любимый, как и ты, должен принимать тебя такой, какая ты есть.

Умение принимать партнера без попыток изменить — это ключ к отношениям, в которых вы будете счастливы. Но на первых стадиях знакомства лучше не акцентировать на вещах, которые тебе не нравятся в себе.

7. Не пытайся воспитать его

Каждый из нас заслуживает уважения к себе и своему окружению. Наши друзья и семья — это наша опора и источник силы. Мужчина, с которым ты недавно знакома, также имеет семью и друзей. Никто из вас не должен просить разрешения на то, чтобы провести время с близкими людьми — это твое право, которое не требует обсуждения.

Помни: твое и его персональное пространство — это святые принципы здоровых отношений. Это также означает, что недопустимо критиковать друзей друг друга.

8. Секс на первом свидании

Здесь нет четкого ответа. Истории о том, как пары на первой встрече занимались сексом и потом долго и счастливо жили вместе — не редкость. То же касается и противоположных случаев.

Этот вопрос следует рассматривать индивидуально. Не существует четких рамок, все зависит от твоего возраста и опыта. Но все-таки лучше дать себе время на наблюдение, в течение, скажем, двух-трех недель.

Но помни главное правило, что секс должен быть только по взаимному согласию и без всякого принуждения.

9. Не спеши

Дай себе и ему время, прежде чем признаваться в любви или начинать строить планы. Для начала, лучше хорошо узнайте друг друга.

И не стесняйся не отвечать взаимностью, если он сначала выражает свои чувства, а ты еще не чувствуешь того же.

Также помни, если ты ищешь не просто романтические отношения, а планируешь жениться как можно быстрее — он должен об этом знать. Но лучше сообщить об этом через определенное время, например, два-три месяца после первого свидания. Обсудите ваши цели и планы на жизнь, поскольку встречаться можно годами, а потом окажется, что он еще не готов к браку.

Поэтому важно, чтобы ваши мечты совпадали. И помни, что вполне нормально начать разговор о будущем через несколько месяцев отношений, но точно не на первых свиданиях.

10. Наблюдай

Отношения должны развиваться постепенно, без спешки. Стратегия шаг за шагом поможет тебе сделать правильные выводы. На начальных этапах наблюдай за его поведением в разных ситуациях и сосредоточь внимание на том, как он общается с окружающими, например, с официантами, продавцами, сотрудниками на заправках. Это может многое о нем рассказать.

Но это не значит, что тебе нужно все время свидания провести в режиме наблюдателя. Просто не забывай подмечать эти детали.

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