Усім дівчатам на замітку! Десять порад для панянок, що лише починають стосунки

Кожна нова любовна історія — це як нерозкритий роман, наповнений багатьма розділами очікувань, емоцій, викликів та пригод.

Якщо ти — дівчина, яка тільки починає свою романтичну подорож, то, безсумнівно, у тебе можуть виникнути питання та сумніви. Цей світ стосунків може здатися тобі місцем загадок, які чекають на своє розкриття.

Але хвилюватися не варто! Психологи Наталія Холоденко та Дмитро Карпачов поділилися списком з десяти порад для дівчат, що лише починають стосунки.

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1. Чоловік — це не джерело щастя

У світі побутує помилкова думка, що чоловік може стати вирішенням абсолютно усіх проблем і з початком стосунків усі твої проблеми магічним чином зникнуть. Та насправді це не так. Щастя — це персональний вибір кожного, і передусім його потрібно шукати у собі.

2. Ти — найбільша цінність у своєму житті

Як правило, найкращі та найбільш щасливі стосунки приходять у наше життя у той момент, коли взагалі не до них. Нерідко це відбувається саме у той період, коли ми сконцентровані взагалі на чомусь іншому, наприклад, на кар’єрі, курсах, навчанні, подорожах тощо.

3. Уникай розмов про минулі стосунки

На початку стосунків не варто розповідати про історії, в яких тебе хтось образив, зрадив чи покинув. Уважно стався до людей, яким розповідаєш усе у найменших деталях про своє минуле.

Оскільки не варто виключати того, що пізніше ти втратиш довіру до людини або ж у разі конфліктної ситуації ця інформація може бути використана проти тебе.

Тож перед тим, як ділитися важливими подробицями минулого — переконайся, що повністю довіряєш партнеру.

4. Не анкетуй його

Нерідко стається так, що як юнаки, так і дівчата під час перших побачень буквально допитують одне з одного, при цьому не завжди відзначаючись тактовністю.

При такому сценарії ти почуваєшся, наче на допиті. Зрозуміло, що на початковому етапі стосунків ми всі придивляємось до партнера, але насправді ці запитання не застерігають від усіх можливих труднощів у майбутньому.

Саме тому варто відмовитися від безлічі хитромудрих або надто відвертих питань і надавати перевагу природному і легкому спілкуванню.

5. Знайомство з друзями

Тема знайомства твого коханого з твоїми друзями та близькими має велике значення. Це не тільки допоможе твоєму партнеру краще тебе зрозуміти, але й тобі дасть більше інформації про нього.

Важливо обережно підійти до цього питання. Адже там, де тобі комфортно і зрозуміло, твій коханий може почуватися не дуже впевнено.

Зосередься не на тому, як відбувається знайомство твоїх друзів з твоїм партнером, а на тому, як ти себе при цьому почуваєш.

Подумай про те, чи подобається тобі, як він спілкується з людьми, які тобі важливі. Чи він уважний? Чи вміє він слухати, чи намагається захопити увагу всіх навколо? Як він реагує на критику чи жарти? Відповіді на усі ці важливі запитання відкриються для тебе під час такого знайомства.

6. Обговорення недоліків

Нерідко дівчата говорять про свої недоліки більше, аніж потрібно. І тут йдеться не про те, щоб подавати себе партнеру ідеальною. Звісно, твій коханий, як і ти, має приймати тебе такою, якою ти є.

Вміння приймати партнера без спроб змінити — це ключ до стосунків, в яких ви обоє будете щасливі. Але на перших стадіях знайомства краще не акцентувати на речах, які тобі не подобаються у собі.

7. Не намагайся виховати його

Кожна з нас заслуговує на повагу до себе та свого оточення. Наші друзі та сім’я — це наша опора та джерело сили. Чоловік, з яким ти нещодавно знайома, також має родину та друзів. Ніхто з вас не повинен просити дозволу на те, щоб провести час з близькими людьми — це твоє право, яке не потребує обговорення.

Пам’ятай: твій та його персональний простір — це святі принципи здорових стосунків. Це також означає, що неприпустимо критикувати друзів одне одного.

8. Секс на першому побаченні

Тут немає чіткої відповіді. Історії про те, як пари на першій зустрічі займалися сексом і потім довго та щасливо жили разом — не рідкість. Те ж стосується й протилежних випадків.

Це питання слід розглядати індивідуально. Не існує чітких рамок, все залежить від твого віку та досвіду. Але все-таки краще дати собі час на спостереження, протягом, скажімо, двох-трьох тижнів.

Але пам’ятай головне правило, що секс має бути лише за взаємною згодою і без жодного примусу.

9. Не поспішай

Дай собі і йому час, перш ніж зізнаватися у коханні або починати будувати плани. Для початку, краще добре пізнайте одне одного.

І не соромся не відповідати взаємністю, якщо він спершу висловлює свої почуття, а ти ще не відчуваєш того ж.

Також пам’ятай, якщо ти шукаєш не просто романтичні стосунки, а плануєш одружитися якнайшвидше — він мусить про це знати. Але краще повідомити про це через певний час, наприклад, через два-три місяці після першого побачення. Обговоріть ваші цілі та плани на життя, оскільки зустрічатися можна роками, а потім виявиться, що він ще не готовий до шлюбу.

Тому важливо, щоб ваші мрії збігалися. І пам’ятай, що цілком нормально розпочати розмову про майбутнє через кілька місяців стосунків, але точно не на перших побаченнях.

10. Спостерігай

Стосунки мають розвиватися поступово, без поспіху. Стратегія крок за кроком допоможе тобі зробити правильні висновки. На початкових етапах спостерігай за його поведінкою в різних ситуаціях і зосередь увагу на тому, як він спілкується з людьми, які вас оточують, наприклад, з офіціантами, продавцями, співробітниками на заправках. Це може багато про нього розповісти.

Але це не означає, що тобі потрібно весь час побачення провести в режимі спостерігача. Просто не забувай помічати ці деталі.

Раніше ми розповідали, скільки разів на тиждень треба займатися сексом для здоров’я.

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