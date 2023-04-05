Это еще не конец жизни! Как жить дальше и где искать мотивацию военному, если жена решила развестись

Развод — это малоприятный процесс, при котором нередко люди переживают стресс. Причин для этого может быть множество.

А с началом полномасштабной войны семьи в течение долгого периода могли находиться на расстоянии, и это стало тяжелым испытанием. Муж на фронте, а жена в безопасном городе — таковы реалии многих украинцев. И в результате это привело к волне не только бракосочетаний, но и разводов.

Что делать военным, которые развелись со своими женами, и где искать мотивацию, рассказала военный психолог Марина Исонкина.

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Шаг 1. Нужно преодолеть эмоциональную боль

Прежде всего — дай волю эмоциям и отгрусти потерю. Это нормально — грустить, плакать, делиться переживаниями и эмоциями и погрузиться в воспоминания с близкими людьми. Позволь себе максимально погрузиться в состояние тоски.

В этот период, по возможности, сбавь темп своей жизни, удели время отдыху и расслабься.

Также не забывай о базовых потребностях организма: еда, вода, сон. И не стесняйся просить о поддержке, если чувствуешь, что тебе это необходимо.

Шаг 2. Приспособься к изменениям в повседневной жизни

Что ж, эмоциональная боль преодолена — настал этап принять и приспособиться к произошедшим изменениям. В этот период может помочь поиск новых действий и занятий, которые заменят те, что пришлось потерять.

Также позаботься о физических активностях. Не забывай гулять на свежем воздухе и заниматься спортом или хобби. Это поможет быстрее восстановить ресурс.

Шаг 3. Переформулируй свою идентичность

Развод влияет на человеческую идентичность, она теряет прежний образ: я — муж или жена, я — семьянин и т. п.

Поэтому после развода нужно переосмыслить то, кем ты видишь себя сегодня. Стоит найти свой новый образ и самоидентификацию.

Это можно сделать с помощью группы поддержки, психотерапия или саморефлексия.

Шаг 4. Восстанови круг общения

После всего пережитого важно не забывать об общении и постепенно возвращаться к старым отношениям или формировать новые. Найти новый круг общения можно где угодно: магазин, парк, набережная, больница.

Не менее важным является участие в группах для людей, переживающих потерю.

Шаг 5. Найди мотивацию в верованиях и ценностях

На этом этапе стоит проанализировать прошлые отношения и разобраться, в чем были твоя вина и где наоборот ты был прав.

Сделай выводы и на основе их сформулируй для себя новые смыслы и представления, которые будут соответствовать твоей новой реальности и наполнять тебя энергией жизни.

Помочь в этом может психотерапия и общение с окружающими.

Но главное теперь учиться жить по-новому, так, как ты хочешь, и при этом учитывая опыт предыдущих отношений и наполнять жизнь новыми эмоциями.

Ранее мы рассказывали о том, как разойтись мирным путем и что обсудить во время развода.

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