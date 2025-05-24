Он мне не нужен! Почему после развода дети не хотят общаться с отцом

Дети могут переживать развод родителей довольно по-разному: если для одних это понятный и очевидно правильный процесс, для других разрыв семьи может стать травматическим опытом, переходящим в психотравму.

Здесь важно, чтобы родители не только объясняли каждый процесс и успокаивали детей, давали им чувство безопасности и того, что все будут видеться друг с другом, но и контролировали детские реакции. Дети, сознательно или нет, могут считать одного из родителей врагом.

Если после развода дети не хотят видеться, например, с отцом, стоит глубже рассмотреть причины и возможные действия со стороны матери, отца, а также психолога. Именно о таких случаях рассказали The Washington Post.

Дети не хотят видеть отца после развода: что делать

Детям не всегда ясны до конца причины, по которым родители решают навсегда разделить свои пути. Даже длительные объяснения и разговор с обоими могут оставить сомнения в честности, любви к ребенку. Поэтому дети, особенно подростки, когда их восприятие мира обострено, могут прибегать к категорическим решениям.

Например, отказываться от общения с отцом или матерью, который, по их мнению, “разрушил семью”. Или же искать другие причины для того, чтобы лишний раз не видеть родителя.

Некоторые семьи решают “дотянуть” ситуацию до момента, когда ребенок будет поступать в университет, будет иметь больше собственных хлопот и станет взрослым. Такая стратегия срабатывает не всегда.

Читательница издания рассказала, что вместе с мужем дождалась именно такого момента. Но дети сделали свои выводы, и больше не хотят видеться с отцом.

Я была домохозяйкой, а он много путешествовал по работе. Теперь они говорят, что он не был рядом с ними эмоционально, и я это понимаю. Одна из причин, по которой мы расстались, заключается в том, что он не очень эмоциональный человек.

Женщина видит страдания бывшего мужа, но дети говорят, что это только их дело. В этом случае действовать нужно осторожно и мудро, — говорит клинический психолог Джошуа Коулман. То, что дети могут отдаляться от родителя после развода, является возможным вариантом хода событий.

Первое, что можно сделать, отделить свои эмоции от детских. Нельзя навязывать детям свое мнение о партнере во время развода, говорить, что папа или мама — плохие, не заслуживают нас, любви и т.д.

Также стоит убедиться, не ограничивают ли дети общение с отцом из-за твоего влияния? Возможно, они очень ценят твои чувства, и не хотят лишний раз прибавлять тебе стресса. Дай детям знать, что общение с обоими родителями важно и нужно. Можно напомнить, сколько папа для них делал.

В такие моменты лучше не вспоминать о негативе, ведь дети могут помнить даже малейшие мелочи, сказанные когда-то давно о папе. Также у детей следует спросить: общение с отцом им неприятно или вызывает чувство опасности?

Никогда не следует настаивать на примирении, если общение с отцом подвергнет ваших детей реальному эмоциональному риску.

Во время такой коммуникации с детьми или подростками нужно убеждаться, что они правильно понимают тебя, а ты их, что они услышаны. В то же время, не стоит слишком поддерживать их жалобы на отца и добавлять свои.

Вспомни, какие неприятные вещи о своем муже / жене ты мог / могла сказать детям? Особенно в моменты разрыва, когда тебе было больно. Можно переспросить это у детей. Стоит объяснить, что это было лишним, чтобы твое мнение не влияло на других.

К своему бывшему мужу или жене в такой ситуации нужно относиться с сочувствием. Ни в коем случае не занимайся высмеиванием, восхвалением подростков за отказ от общения. Помоги в восстановлении связи. Также можно предложить домашнюю терапию.

Некоторые родители после развода занимают позицию обиды, поэтому не хотят делиться новостями о детях. Следует переосмыслить этот момент: отказ от общения с отцом / матерью детей относительно них происходит от обиды или от того, что этот человек опасен?

Как бы глубока ни была твоя рана, отдели ее от вопроса общих детей. Отец и мать имеют одинаковое право на общение с ребенком.

Раньше мы рассказывали, как не травмировать ребенка разводом.

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