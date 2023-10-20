Мы с папой больше не вместе. Как не травмировать ребенка разводом и поддержать его

В 2023 году украинцы стали больше разводиться. Статистика разводов за первые полгода выросла почти втрое. Это еще одно последствие полномасштабной войны. Не каждую семью удается сохранить на расстоянии, если женщина с детьми эвакуировалась за границу, а мужчина остался.

Война обострила обиды и недоразумения, которые существовали и накапливались между супругами. Семьи распадаются, не выдерживая травмирующий опыт.

Какими бы ни были причины разводов, больше всего в этой ситуации могут пострадать дети. Психолог фонда Голоса детей Яна Вихляева рассказывает, стоит ли ради детей сохранять семью, как говорить с детьми во время развода, и каких тем желательно избегать.

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Стоит ли пытаться сохранить семью ради ребенка

Семья должна строиться на общих ценностях и уважении. Если этого нет, дети не должны держать вместе двух взрослых людей, не должны решать их проблемы. Ребенок — это не цемент.

Во время психологических сессий бывают случаи, когда взрослые говорят “лучше бы мои родители развелись”. Так что не стоит ради ребенка создавать иллюзию, что все хорошо. Со временем он может понять, что именно из-за него родители не стали счастливыми, и чувствовать свою вину.

В психологии семьи есть такое объяснение при расторжении брака: это не должно восприниматься как трагедия, потому что у двух людей возникают два новых пути, на которых они могут развиваться, строить новые отношения.

Для детей лучше счастливые мама и папа порознь, чем несчастные вместе. Впрочем, развод всегда должен быть взвешенным решением двух взрослых людей, а не эмоциональным шагом. Некоторые супружеские кризисы можно преодолеть, в частности благодаря психологической помощи.

Как сказать ребенку, что родители разводятся

При разговоре с ребенком необходимо учитывать его возраст и говорить с ним в соответствии с его уровнем развития. Дети до трех лет переживают развод легче. Для них главное, чтобы рядом оставался более значимый человек, обычно это мама.

С детьми от 3 до 15 лет — сложнее.

Лучше всего, когда и мама, и папа сообщат о своем решении вместе. Это поможет избежать односторонности или пристрастного объяснения.

Разводы не всегда проходят мирно. Поэтому желательно, чтобы еще до этого разговора родители выяснили отношения наедине. И уже потом, без лишних эмоций, разговаривали с ребёнком.

Во время такого разговора родители должны подчеркивать, что хотя они и не будут жить вместе, ребенок для них остается важным, и они по-прежнему любят его. Они и дальше будут заботиться о нем как родители, но не как супруги.

Ребенок младшего возраста может чувствовать вину и подумать, что развод произошел из-за него, потому что он, например, плохо учился в школе, или плохо себя вел, или усложнял родителям жизнь. Поэтому взрослым нужно подчеркивать, что никакой вины ребенка в разводе нет и это их совместное решение.

Если родители на расстоянии друг от друга, лучше провести онлайн-разговор, чем не поговорить совсем. Чтобы дети не додумывали себе причин и не воспринимали это через себя.

Острее всего вопрос о разводе родителей стоит для подростков. У них накладывается переходный возраст, стремление к самостоятельности, формирование самооценки, возможна первая любовь.

Недоговорки со стороны родителей могут привести к тому, что ребенок закроется, будет чувствовать себя некомфортно. Так что независимо от обстоятельств и возраста ребенка, с ним обязательно нужно поговорить о разводе — ответить на все его вопросы и успокоить.

Как объяснить причины и что важно проговорить с ребенком

Важно говорить детям правду. Но не всегда нужно говорить подробности (здесь важен возраст ребенка и ситуация в семье). Как правило, детям достаточно знать, что родители больше не могут быть мужем и женой.

Необязательно сразу сообщать, что кто-то из родителей уже имеет отношения с другим человеком, но стоит подготовить ребенка к новой жизни папы или мамы. Если у кого-то из родителей уже есть отношения, то сказать об этом лично должен тот, кто в новых отношениях. А другая сторона — воздержаться от обвинений.

Важно подчеркивать, что родители и в дальнейшем остаются родителями, будут любить и заботиться о ребенке. Потому что дети не имеют большого опыта и не знают, что такое безусловная любовь, особенно родительская. Может потребоваться даже несколько таких разговоров с ребенком и, конечно, подкрепление слов действиями.

Как не травмировать ребенка разводом и поддержать его

Помимо простого сообщения о разводе, родители должны предупредить ребенка о возможных изменениях, нарисовать картину будущего. Чтобы ребенок знал, какие привычные события из предыдущей жизни станут для него теперь недоступными. Это снизит детскую тревожность, а ребенок будет понимать, что именно изменится, а что нет, а также, что будет новым для него.

Например, не будет общих праздников большой семьей или традиционных вечерних ритуалов, если папа читал на ночь ребенку сказку. Или ребенок привык проводить время с обоими родителями на выходных, теперь это может быть один день с мамой, один с папой.

Для детей помладше можно использовать терапевтические сказки и так рассмотреть ситуации развода и отдельного проживания родителей. Через сказки объяснять ребенку, что в любом случае он остается ребенком для своих родителей.

Одним из важных моментов могут стать отношения со старшим поколением, бабушками и дедушками. С ними тоже необходимо выстроить четкие границы, подчеркнуть, что они остаются бабушками и дедушками для своих внуков.

С ними также следует обсудить подробности будущего общения, сколько времени и как ребенок будет проводить у них. Наконец, договориться, чтобы они избегали оценочных суждений.

Родители должны быть готовы к тому, что первой реакцией ребенка могут быть слезы, истерика. Тогда следует дать ребенку время на переживание, проявлять максимальную выдержку, принимать детские эмоции, отвечать на острые вопросы.

Если же ребенок слишком остро реагирует на развод и сами родители с этим не справляются, то обычно нужна консультация психолога. Но самый стрессовый период и для ребенка, и для родителей может быть накануне развода, когда в семье нестабильный эмоциональный фон.

Как можно, и как не следует вести себя родителям после развода

Культура общения родителей во время и после развода должна быть экологичной. Следует избегать оценочных суждений о бывшем партнере, чтобы не возникало детской проекции.

Если, например, мальчик соотносит себя с папой, а мама говорит о безответственности папы, то мальчик может это воспринять на себя. Так и с девочкой, папа должен избегать негативных характеристик бывшей жены. Не стоит бывшим супругам концентрироваться на отрицательных личных чертах. А лучше подчеркивать самые сильные качества друг друга.

Если, например, родитель не хочет продолжать общение с ребенком, желательно, чтобы именно он и объяснил причину этого. Это будет честно по отношению к ребенку и не даст ему возможности снова додумывать. В конце концов, ребенок должен сам сформировать оценку действиям родителей, чтобы это не было навязыванием, например, обиды со стороны мамы.

Также важно внимательно следить за поведением ребенка. Любые изменения — будь то нарушения сна, изменения в общении со сверстниками, проблемы в обучении — могут быть сигналом о помощи.

Важно помнить, что дети считывают поведение родителей. Когда они видят, что мама или папа переживают свой развод спокойно, то и ребенок не будет слишком волноваться. Так что если вы чувствуете, что вам не удается справиться с собственными эмоциями, стоит посетить психолога, который поможет легче пережить разрыв.

Раньше мы рассказывали о красных флажках в отношениях, которые подскажут, что нужно уходить.

Автор — Оксана Господаренко

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