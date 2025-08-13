“Почему раньше молчала?” Зачем рассказывать об абьюзе публично

Публичные рассказы об абьюзе часто становятся полем битвы: вместо поддержки пострадавшие нередко получают критику. Однако молчание держит проблему в тени, тогда как смелость говорить может спасти чью-то жизнь. Недавняя история обвинений в адрес актера Константина Темляка — яркий тому пример.

Его бывшая девушка Анастасия Соловьева после четырех лет молчания решилась рассказать о психологическом и физическом насилии. Этот случай вновь поднял важные вопросы: почему жертвы так долго молчат и почему говорить вслух – это очень важно?

На эти вопросы ответила психолог и методистка Центра ментального восстановления Незламна от Фонда Маша Елена Запольская.

Обвинения против актера Константина Темляка

Недавно бывшая девушка актера Константина Темляка, Анастасия Соловьева, публично обвинила его в психологическом и физическом насилии. После четырех лет молчания она рассказала, что боялась осуждения и считала свои доказательства недостаточными против медийной личности.

По ее словам, актер был тираном, манипулятором и нарциссом, который злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Анастасия утверждает, что он неоднократно поднимал на нее руку, бил ногами по голове, постоянно контролировал ее общение и внешний вид, а также применял газлайтинг, заставляя сомневаться в собственной адекватности.

Каждый раз, когда она пыталась уйти, он шантажировал ее самоубийством.

Сам Константин Темляк признал эти обвинения, заявив, что Анастасия рассказала правду, и он готов нести ответственность за содеянное. Актер извинился перед бывшей девушкой и другими людьми, которым он причинил боль, и отметил, что проработал свои проблемы.

Почему нельзя просто уйти от абьюзера

Человеческая психика обладает способностью адаптироваться даже к нездоровым условиям, таким как насилие. Выход из таких отношений — это сложный и длительный процесс, на который женщины могут решаться годами.

Момент, который становится последней каплей, у всех разный. Иногда это осознание приходит благодаря взгляду со стороны, ведь психологическое или финансовое насилие трудно распознать.

Иногда это физическое насилие или угроза для ребенка. Часто причиной становится просто истощение, что заставляет близких родственников и друзей обратить внимание на ситуацию. Также важную роль играет возможность самостоятельно зарабатывать и содержать себя и детей.

Почему о насилии рассказывают не сразу после разрыва

После выхода из абьюзивных отношений психике требуется время для восстановления. Часто толчком для публичного рассказа становится чужой опыт, который помогает пострадавшим идентифицировать собственные отношения как нездоровые. Именно поэтому так важно не замалчивать эту проблему.

Не ранит ли рассказ саму рассказчицу

Публичная откровенность иногда может вызвать повторную травматизацию, но иногда, наоборот, исцеляет. Называя вещи своими именами, человек перестает притворяться, что ничего не происходило.

Однако такой шаг требует большой внутренней силы, поскольку придется выдерживать критику и осуждение, что может вернуть к эмоциональному состоянию, пережитому в абьюзе.

Как публичная огласка помогает другим

Публичные истории помогают бороться с газлайтингом — психологической манипуляцией, которая заставляет человека сомневаться в том, что он адекватен. Когда пострадавшие видят похожие истории, они начинают понимать, что происходит, и идентифицируют свои отношения как нездоровые.

Это может стать первым шагом к поиску поддержки, даже если они не готовы говорить об этом публично.

Как пережить публичную огласку истории абьюза

Публичный рассказ о пережитом насилии может быть целительным, но в то же время требует значительных внутренних ресурсов. Психолог Елена Запольская дает советы, как подготовиться к этому шагу, чтобы он не нанес еще большего вреда.

В первую очередь, начинать говорить о своем опыте стоит только тогда, когда чувствуете, что у вас есть на это силы, а не тогда, когда вы истощены. Важно заранее найти поддержку, чтобы не остаться наедине с критикой, а также иметь психотерапевта, который поможет пройти этот период.

Нужно помнить о своей цели — зачем вы это делаете, чтобы возвращаться к ней в трудные моменты.

Необходимо давать себе время на отдых, иногда залегать на дно без соцсетей и комментариев. И, наконец, важно позволять себе чувствовать все эмоции, которых будет много.

Раньше мы рассказывали, как замечать скрытые формы эмоционального насилия.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!