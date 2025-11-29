Предателя видно издалека: 4 красных флажка, указывающих на неверность партнера

От Билла Клинтона до соседа по подъезду — истории об изменах всегда вызывают один и тот же вопрос: Можно ли было это предсказать? Оказывается, да.

Ученые из Университета Коча (Стамбул) провели детальное исследование и выявили четыре конкретных фактора, которые почти гарантированно толкают человека в чужую постель. Исследователи опросили 280 молодых людей, состоящих в отношениях, проанализировав их прошлое, стиль общения и семейную историю. Об этом пишет Daily Mail.

Вот 4 красных флага, на которые стоит обратить внимание.

Семейное проклятие: родители изменяли

Яблоко от яблони падает недалеко, и статистика это подтверждает. Участники, чьи родители имели романы на стороне, оказались значительно более склонными к изменам.

Почему это работает? Психологи объясняют это не плохими генами, а поведением. Дети неосознанно копируют родителей, воспринимая измену как способ защиты от эмоций или решения проблем.

Они учатся скрывать чувства и избегать искренности, что во взрослой жизни приводит к поиску утешения на стороне.

Эффект бумеранга: изменял раньше — изменит снова

Самым сильным предвестником неверности оказалась собственная история человека. Если твой партнер уже имел опыт измен в предыдущих отношениях, вероятность рецидива максимальна.

Для таких людей барьер уже сломан. Исследователи назвали это самой сильной связью в своем анализе. Так что надеяться, что со мной все будет иначе, к сожалению, наивно.

Синдром одинокого волка (избегание привязанности)

Люди, которые боятся слишком сближаться и постоянно отстаивают свою независимость, находятся в зоне риска. В науке это называется высокий уровень избегания привязанности.

Для таких лиц измена — это не поиск любви, а способ доказать свою автономность. Они изменяют, чтобы не чувствовать себя поглощенными отношениями, и используют интрижки как дистанцирование от основного партнера.

Эмоциональный и интимный голод

Тут все логично, но от этого не менее больно. Низкий уровень эмоциональной или сексуальной близости в паре становится прямым путем налево.

Если человек не чувствует удовлетворения своих базовых потребностей дома, он идет добирать это вовне. Это попытка залатать дыру в самооценке или либидо.

Почему стараться больше не поможет

Самая печальная часть заключается в том, что когда механизм запущен, остановить его почти невозможно. Это подтверждает параллельное исследование канадских ученых из Университета Нью-Брансвика. Они опросили 362 взрослых о том, как те пытались удержаться от соблазна.

Люди использовали три тактики:

Улучшение отношений: больше свиданий, более красивая одежда, более частый секс с партнером (75% опрошенных);

Избегание: физическая дистанция от объекта страсти;

Обесценивание: попытка найти недостатки в потенциальном любовнике.

Результат? Нулевой. Ни одна из этих стратегий не повлияла на реальную статистику измен.

Если человек склонен к неверности (из-за факторов, описанных выше) и почувствовал соблазн, никакие романтические ужины или сила воли уже не спасали ситуацию.

Вывод ученых прост: обращай внимание на красные флаги еще на берегу. А если проблемы уже есть — поможет разве что профессиональная терапия, которая работает с глубинными причинами (например, детскими травмами), а не попытки просто перетерпеть соблазн.

Некоторые, находясь в якобы счастливых отношениях, до сих пор продолжают пользоваться приложениями для знакомств, например, Tinder.

